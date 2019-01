Nog lang niet klaar: 80-plus en in de bloei van het leven

Aan haar appartement in Ouderkerk aan de Amstel is te zien dat Laura Tsang van mooie spullen houdt. Italiaanse designlampen, Aziatische kunst en een strakke inrichting. Ook haar manier van kleden is esthetisch.



"Ik draag vaak zwart en ik heb veel kleding van mijn zusje, de modeontwerper Fong Leng. Na de mulo volgde ik een opleiding voor mannequin. Ik liep modeshows en was model in showrooms. Later werkte ik in mode­zaken, onder meer in die van mijn zusje in Maastricht.