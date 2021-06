Nog genoeg plek in Amsterdamse musea en bioscopen dit weekend

Een bezoeker van het Moco Museum Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Wie had verwacht dat mensen smachtend voor de deuren van de musea zouden liggen in het eerste weekend zonder culturele lockdown, die heeft het deels mis. Zowel musea als bioscopen geven aan dat er nog veel tijdsloten en voorstellingen te reserveren zijn. Dus voor wie de kat even uit de boom wilde kijken: er is nog genoeg plek.

Op en rond het Museumplein zijn nog verschillende opties. Volgens woordvoerders van de musea loopt het in de verschillende reserveringssystemen nog niet echt storm, maar de verwachting is wel dat dat de komende uren aanzwelt. Wie zeker wil zijn van een bezoekje, moet dus waarschijnlijk snel reserveren, ook gezien de regenachtige weersvoorspellingen van zaterdag.

Tentoonstelling over slavernij

In het Rijksmuseum is er nog veel plek voor bezoekers: ondanks de lagere capaciteit staan er voor zowel zaterdag als zondag van ’s ochtends tot ’s middags nog tijdslots open. Het museum toont zaterdag voor het eerst in het echt de tentoonstelling over slavernij — de expositie was eerder al online te bekijken.

Final preparations… 🧹



We are reopening tomorrow! Info and tickets on our website: https://t.co/UfEE1MRlL3 ❤️



🖼️ The Milkmaid, Johannes Vermeer, c. 1660 pic.twitter.com/fB0E2qJKl2 — Rijksmuseum (@rijksmuseum) 4 juni 2021

Het Van Gogh museum heeft een feestelijke opening gepland zaterdagochtend. “De heropening van de culturele sector is een speciaal moment,” vertelt een woordvoerder. En er zijn nog veel plekken vrij. Ook het Instagrammable Moco Museum opent zijn deuren weer voor bezoekers. Van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds kun je er nog terecht.

Liefhebbers van het Stedelijk Museum moeten wel snel zijn. Zaterdag zijn alle plekken al vergeven, zondag zijn er nog enkele tijdslots beschikbaar. In het Tropenmuseum en Scheepvaartmuseum kunnen museumbezoekers van zaterdagochtend tot zondagmiddag nog terecht.

Naar de film

In Pathé de Munt, Pathé Arena en Pathé Tuschinski beginnen voornamelijk de avondvoorstellingen nu vol te lopen. Vooral de kaartjes voor de film De Oost gaan in alle vestigingen hard. Voor kinderfilms zoals Pieter Konijn op de Vlucht is nog een ruim aantal plekken vrij.

In Studio/K in Oost zijn zaterdagavond twee films inmiddels uitverkocht. Een medewerker verwacht dat de rest van de zalen de komende uren wel vol komen te zitten, maar ‘waarschijnlijk vanwege het mooie weer nu nog vrij zijn’.

Hoewel filmtheater Kriterion aan de Roetersstraat nog niet vierkant volgeboekt zit, zijn de kaartjes voor de middag- en avondvertoning van de film Nomadland wel al vergeven. Volgens een medewerker worden er meer kaarten verkocht dan normaal, ‘zeker voor deze tijd van het jaar’.