Nog geen verbodsgebied bierfiets in West

De bierfiets in Amsterdam. Beeld Eva Plevier

Amsterdam is in de eerste plaats een stad om te wonen, leven en werken en op de tweede plaats een stad om te bezoeken, aldus het huidige coalitieakkoord. ‘Bedrijfsmatig pretvervoer’ wil de gemeente zo veel mogelijk terugdringen.

Om die reden is het gebruik van de bierfiets in stadsdelen Centrum en Oost al verboden. Maar, zoals Boutkan opmerkt, hierdoor is het gebruik van de bierfiets in stadsdeel West toegenomen. In de weekenden worden vooral het openbare voetgangersgebied op de kade van de Westerdoksdijk en het parkje voor de Houthavens (Westerpark) gebruikt als op- en afstapplaats. Soms staan hier wel tussen de 10 en 12 bierfietsen te wachten op klanten.

Bedreiging verkeersveiligheid

Volgens de PvdA hebben verschillende mensen hun beklag gedaan over het gebruik van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden. Daarnaast zouden de bierfietsen te breed zijn voor de smalle fietspaden in de stad. Hierdoor is de fiets ook een bedreiging voor de verkeersveiligheid.

De PvdA heeft het college gevraagd of het met de fractie eens is dat de toename van de bierfiets bedreigend is voor de verkeersveiligheid van de stad. Het college geeft als antwoord op de vragen van Boutkan aan dat zij op de hoogte is van de verkeershinder en de verkeersonveiligheid die worden veroorzaakt door de bierfietsen, alsmede van het hinderlijke gedrag en de geluidsoverlast door personen op de bierfiets.

Niet geregistreerd

Op de vraag of het college kan aangeven hoe vaak de bierfiets in Amsterdam dit jaar betrokken is geweest bij verkeersongelukken, kan het college geen antwoord geven. ‘Uit navraag bij politie blijkt dat een ‘ongeval met/door een bierfiets’ niet als zodanig wordt geregistreerd in het politieregistratiesysteem.’

Het college zegt nog niet te willen overgaan tot een verbodsgebied voor bierfietsen in West, maar zal de situatie in dit stadsdeel nauwlettend in te gaten houden. ‘Zodra er voldoende objectieve informatie is over de overlast en hinder, zal de burgemeester ook dit gebied aanwijzen als verbodsgebied voor groepsfietsen. Op dit moment zijn de vele meldingen van bewoners nog onvoldoende onderbouwd door politie en handhaving.’