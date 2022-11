Nog geen uitgebreide bufferzone bij abortuskliniek Sarphatistraat in Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema praat met de anti-abortus demonstranten die elke maand tegenover de ingang van de abortuskliniek in de Sarphatistraat demonstreren. Beeld Dingena Mol

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

Maandelijks wordt er door een aantal antiabortusdemonstranten gedemonstreerd bij de abortuskliniek. Vorige maand bezocht Halsema een van die protesten. In haar brief aan de gemeenteraad stelt de burgemeester dat deze demonstraties actief worden gemonitord en dat daar tot dusver geen noemenswaardige ongeregeldheden bij naar boven zijn gekomen.

Overkant van de weg

In Amsterdam staan de demonstranten tegenover de kliniek. Doordat er een rijbaan tussen de demonstranten en de kliniek zit, is er in de praktijk eigenlijk al sprake van een bufferzone. Het probleem is alleen dat bezoekers hun fietsen en auto’s aan deze kant van de straat parkeren en daardoor alsnog langs de demonstranten moeten lopen.

In de Amsterdamse gemeenteraad wordt er daarom over gediscussieerd of de demonstranten niet verder weg van de kliniek kunnen staan. Maar zolang burgemeester Halsema niet kan bewijzen dat de demonstranten de gezondheidszorg belemmeren, het verkeer ontregelen of voor wanordelijkheden zorgen, is het verplaatsen van de demonstratie lastig.

‘Als burgemeester zijn mij bevoegdheden toegekend op basis van de Wet openbare manifestaties,’ schrijft Halsema. ‘Voorschriften mogen onder geen beding betrekking hebben op de inhoud. Ik kan en wil niet buiten dit kader treden, ook niet bij abortuskliniekdemonstraties.’

Ingewikkeld en gevoelig

Halsema beaamt dat het om een ingewikkeld en gevoelig vraagstuk gaat. Het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting gelden ook voor de anti-abortusdemonstranten. Desalniettemin mag het niet zo zijn dat personen die een medische behandeling nodig hebben hierin worden beperkt, schrijft ze.

Omdat de demonstraties naast de fietsenstalling plaatsvinden, houdt Halsema in de toekomst wel rekening met een mogelijke verplaatsing van de locatie. Daarbij kijkt de burgemeester ook naar het verkeer: de demonstraties vinden plaats tijdens de ochtendspits, waardoor het erg druk is op het aangrenzende fietsenpad.

Om te voorkomen dat vrouwen vanwege de demonstranten geen abortuskliniek meer willen of durven te bezoeken, blijft de gemeente in gesprek met de kliniek. De directie van de abortuskliniek gaat een aanvullend onderzoek uitvoeren. Als dit onderzoek hiertoe aanleiding geeft, zullen er aanvullende maatregelen worden genomen.