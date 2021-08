Nog geen spoor van ontvoerde man Cruquius, weinig bekend over motief

Beeld Hollandse Hoogte/AS Media

“Op een locatie in Gouda is zondag naar het slachtoffer gezocht en onderzoek gedaan. De man is niet gevonden en er is niemand aangehouden,” zei een politiewoordvoerder maandag.

Een rood Mercedesbusje met imperiaal waarmee de man donderdag zou zijn ontvoerd, is zondag in Gouda teruggevonden. Bij het Vogelplein in die plaats werden afgelopen week zes verdachten opgepakt: drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres.

Mogelijk vergissing

Over het motief voor de ontvoering is weinig of niets bekend. De politiewoordvoerder wilde er maandagochtend vanwege het onderzoek niets over kwijt. Wel deed hij een oproep aan mensen die mogelijk meer over de zaak weten om zich te melden. “Dat kan ook anoniem. We zetten alles op alles om de ontvoerde man te vinden.”

Eerder zei de politie er ernstig rekening mee te houden dat de daders zich hebben vergist en dat een andere man het doelwit van de ontvoerders was.

Het Openbaar Ministerie (OM) loofde een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip.