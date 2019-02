Nog geen knoop doorgehakt over toekomst AT5

'Ondermaats'

Woensdag kwam het rapport van de adviescommissie naar buiten. Op een aantal criteria scoren AT5 en C-Amsterdam gelijk. De 'bedrijfsvoering' wordt in beide aanvragen als ondermaats beoordeeld. De commissie kraakt harde noten over het gebrek aan transparantie bij AT5, waar de hoofdredacteur tevens de baas is bij NH Media en aan het hoofd staat van de stichting Publieke Omroep Amsterdam (POA). Die dubbelfunctie wordt onwenselijk geacht.



Op onder meer de criteria diversiteit, afspiegeling van de Amsterdamse bevolking en governance wordt het plan van C-Amsterdam hoger gewaardeerd. In het rapport worden de plannen 'sprankelend, ambitieus, inclusief en innovatief' genoemd.



Oprichter Roethof is daar 'zeer verheugd' over. Ze heeft goede hoop dat de samenwerking met AT5 van de grond komt. "Daar hebben wij altijd voor opengestaan. We gaan heel open het gesprek aan."



Begeleiders

De adviescommissie adviseerde dan ook dat C-Amsterdam de concessie verstrekt zou krijgen als gesprekken over de samenwerking spaak zouden lopen. Dat gaat wethouder Touria Meliani echter te ver. Zij zal op korte termijn twee begeleiders aanstellen die trachten de krachten van AT5 en C-Amsterdam te bundelen. Dat proces moet op 1 juni zijn afgerond, de gemeenteraad zal dan in september een besluit nemen.



Het idee achter de tussenstap is om de ervaring en de werkgelegenheid van de journalisten die nu bij AT5 werken te behouden, evenals het 'merk' AT5. De adviescommissie stelt ook voor dat als C-Amsterdam de zendmachtiging verkrijgt, een deel van het personeel van AT5 verplicht overgenomen moet worden.



