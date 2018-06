Nog geen hardere straffen voor 'vergiskraken'

Anti-kraak De angst slaat toe bij vastgoedeigenaren, na de recente kraakacties van actiegroep We Are Here. Antikraakbureaus hebben het flink drukker. (link)

Dat moet anders, wat VVD-raadslid Poot betreft. "De politie staat er soms met de neus bovenop en dan wordt er niet opgetreden. Deze protocollen moeten echt anders", zei Poot tijdens een spoeddebat over de situatie rond We Are Here.



D66

Locoburgemeester Groot Wassink was geneigd om het verzoek van Poot, gesteund door Forum voor Democratie en CDA, te gaan bespreken met het Openbaar Ministerie. Maar de linkse meerderheid in de raad, D66 incluis, hield dat tegen.



Wel breed gesteund was de oproep om snel een 24-uurs opvanglocatie te openen voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere probleemgevallen, zoals in het coalitieakkoord is beloofd. Maar Groot Wassink was op dit vlak minder toeschietelijk.



Volgens hem moet de gemeente de tijd krijgen om, in overleg met Den Haag, zo'n opvangvoorziening te openen. Hij wil zich niet laten vastpinnen op een openingstermijn. Dat betekent dat de laatste vergiskraak waarschijnlijk nog niet heeft plaatsgevonden.



Onbevredigend

Overigens heeft minister Ferdinand Grapperhaus (justitie en veiligheid) in debat met de Tweede Kamer ook al beloofd dat hij personen die het kraakverbod herhaaldelijk overtreden, sneller wil laten vervolgen. "De eigenaren van de panden en omwonenden zijn meestal beter gediend met een snelle ontruiming", zei Grapperhaus in mei.



"Maar ik snap het onbevredigende rechtsgevoel dat er te weinig krakers worden vervolgd."