Nog geen excuses voor antiradicaliseringsambtenaar Ait-Taleb

Saadia Ait-Taleb werd in 2017 ontslagen omdat zij er een onoorbare relatie op na zou hebben gehouden met een opdrachtnemer.

De gemeente en Ait-Taleb zijn in gesprek over een minnelijke schikking rond het strafontslag dat haar in 2017 is aangezegd door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Zij kreeg dat ontslag omdat zij er een onoorbare relatie op na zou houden met een opdrachtnemer. Samen zouden zij hebben gerommeld met rekeningen: Ait-Taleb zou hebben betaald voor werk dat nooit is gedaan.

De rechtbank sprak haar onlangs vrij van alle blaam rondom de vermeende fraude, maar het ontslag, in 2019 goedgekeurd door de bestuursrechter, staat nog. Een hoger beroep in die zaak loopt nog. Volgens Halsema is het onmogelijk om inhoudelijk op de zaak in te gaan voordat alle procedures zijn afgerond.

Onvoldoende kritisch

De gemeenteraad sprak vanmiddag over een ‘uiterst pijnlijke zaak’. Zowel Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks, als PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki erkenden dat de raad de zaak onvoldoende kritisch had gevolgd. Alle beschuldigingen die Van der Laan deed aan het adres van Ait-Taleb werden drie jaar lang onweersproken gelaten. Er is ook geen onderzoek gedaan.

De gemeenteraad wil nu weten wat de rol is geweest van het gemeentelijk Bureau Integriteit, die de zaak aanhangig heeft gemaakt bij het Openbaar Ministerie. Ook wil men weten of er sprake is geweest van institutioneel racisme. Verschillende getuigen verklaarden dat Van der Laan moslims niet meer vertrouwde op het antiradicaliseringsdossier.

Ongemakkelijk

Halsema liet weten mee te voelen met de pijn die Ait-Taleb is aangedaan, maar ook dat zij het ongemakkelijk vindt dat voormalig burgemeester Van der Laan zich niet kan verweren tegen beschuldigingen aan zijn adres.

Halsema beloofde de raad een schriftelijk antwoord op alle vragen, zodra de procedures zijn afgerond.