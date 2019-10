Nog geen aangiftes voor pepperspray en berovingen tijdens Martin Garrix

Martin Garrix. Beeld Paul Bergen

Dat meldde de politie zondagmiddag. Er was een oproep gedaan voor het doen van aangiftes. Omdat dat niet is gebeurd, kan er geen onderzoek ingesteld worden en kan er niet gezocht worden naar verdachten, zegt een woordvoerder van de politie.

Garrix stond in de nacht van vrijdag op zaterdag in de RAI op het Amsterdam Dance Event, dat deze week wordt gehouden. Zo’n 130 feestgangers meldden zich tijdens de show bij de EHBO omdat ze last hadden van de pepperspray. Volgens de politie zijn mensen met de bijtende stof in hun gezicht gespoten en beroofd. Een deel van de feestgangers is ook beroofd.