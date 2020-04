Nog even van de zon genieten: na Koningsdag week vol regen

Na Koningsdag wordt regen voorspeld. Beeld ANP

Op Koningsdag kunnen we nog even de laatste zonnestralen meepikken. Het wordt zonnig met een maximum temperatuur van 22 graden landinwaarts; in Amsterdam wordt 18 graden verwacht.

Vanaf dinsdag wordt het fors wisselvalliger. Er kan die dag tot vijf millimeter regen vallen en na dinsdag blijft het nat. Tot en met zaterdag is er elke dag kans op een bui. “Het wordt een redelijk natte week waar we op de meeste plekken wat regen gaan zien,” zegt Lars van Galen van Weerplaza.

Minder of geen zon

We gaan van een zonnige en warme periode overdag naar een iets koudere met minder of geen zon. Het aantal zonuren lag de laatste twee weken op zo’n tien tot twaalf uur per dag, aankomende week is dat hooguit vijf of zes uur per dag.

“Deze maand april waren we op weg naar de zonnigste april ooit,” zegt Van Galen. Maar de buien en bewolkte periode van aankomende week kan een stokje voor het record gaan steken. Wel wordt het sowieso de op een na zonnigste april ooit sinds de metingen, aldus de weerman. “Of het ook dé zonnigste wordt hangt af van aankomende week.”