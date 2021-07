Nog even afkicken van het mondkapje: ‘Buiten gaat ie onder mijn neus, binnen eroverheen’

Hoewel de mondmaskers niet meer verplicht zijn, zijn er mensen die toch er toch nog eentje dragen. Beeld Dingena Mol

De invoering van het mondkapje was vorig jaar nog een ontzaglijk gedoe, alleen overtroffen door die van de avondklok. Nu we verlost zijn van dat ding, zelfs bij de bakker en in de supermarkt, blijven opmerkelijk veel mensen het kapje dragen. In de Albert Heijn in de Javastraat, het is maar een steekproef, vallen ze meteen op.

Een nadeel: in een supermarkt hebben mensen haast. “Ik reis binnenkort naar Italië,” zegt Sandra met een kleurrijk exemplaar, “dus ik wil geen risico lopen.” En weg is ze.

Fanny Molina uit Barcelona, met een nog leeg mandje, wil best even een vraag beantwoorden. “Als het maar snel gaat. Ik wil me niet laten vaccineren, maar ik hou me wel aan alle maatregelen. Ik ben bang voor de deltavariant, dus ik vind het beter om nog een tijdje af te wachten.”

Tegen de fotografe: “Ik ga hachee maken. Welk vlees moet ik daarvoor hebben?”

Rundvlees is prima en het blijkt nog in de aanbieding ook.

Charlotte Bouman eet aardbeien straks, zo te zien. Ze heeft iets langer de tijd. “Ik ben nog aan het afkicken. Ik had het er met vrienden over; het is best een snelle overgang. Overal in het buitenland moet een mondkapje nog wel, en hier niet. Dat voelt een beetje gek.”

Ze draagt haar mondkapje, ook een fraai exemplaar, niet in elke winkel. “Vorige week was ik in de Hema in Oostpoort. Daar heb ik hem binnen alsnog snel opgezet. De mensen die daar geen mondkapje droegen, zagen eruit alsof ze zich ook niet laten vaccineren.”

Bouman is strikt in de leer. “Ik maak al een maand nog als enige mijn mandje schoon. Ik ben de vrouw die de rij ophoudt.”

Borstvoeding

Esin Parlak komt de winkel uit met mondkapje en kinderwagen. “Ik ben net bevallen. Ik heb drie kleine kinderen. Ik doe het eigenlijk voor hun veiligheid, niet voor de mijne. Ik heb ook ouders op leeftijd.”

Ze heeft de oproep voor een vaccinatie inmiddels gekregen. “Ik twijfel nog, want ik geef borstvoeding. Ik moet me nog goed informeren, maar ik denk wel dat ik me laat vaccineren. Zowat iedereen om me heen is al geweest, maar ik heb nog even tijd nodig.”

Elisabeth Feima staat op de stoep haar kassabon te controleren, best lang. Klopt het? “Ja, het klopt. Dat is meestal zo.”

Ze draagt haar mondkapje ook buiten nog. “Die deltavariant, hè. Die vertrouw ik niet helemaal. Ik heb twee keer Pfizer gehad en die schijnt daar goed tegen te zijn, maar ik weet het toch niet zeker.”

Binnen staat Emel chocolade uit te zoeken. “Soms draag ik hem niet in een winkel en soms wel. Deze winkel is te klein. Daarom was ik net al naar de Dappermarkt gewandeld, maar daar was het ook te druk.”

De Dappermarkt, ook een goed idee voor een steekproef.

Het is redelijk druk, mensen met een mondkapje zijn er niet veel, maar ze steken er natuurlijk wel meteen bovenuit. “Gewoon, voor de voorzichtigheid,” zegt Christien Hardy bij een kraam met hoeden en sjaals. “Dan ben je ingeënt, maar dan kun je het toch krijgen, dus dan ben ik voorzichtig.”

Jong stel

Ze draagt het kapje zowel buiten als in de winkel. “Maar buiten heb ik hem onder mijn neus, in de winkel doe ik hem eroverheen.”

Ze demonstreert hoe dat gaat. Dat gaat soepel.

Een jong stel uit Nepal loopt voorbij, de vrouw draagt een mondkapje, de man niet. Pratiksha Pokhrel: “Mensen denken dat corona voorbij is, maar corona is nog niet helemaal weg. Ik ben nog niet gevaccineerd en ik draag het voor mijn veiligheid.”

Geeft dat nog problemen thuis? Ashish Devkota: “Het is haar keuze en dit is mijn keuze. Ik heb ook al mijn eerste vaccinatie gehad.”