Nog even aangenaam, dan doet de herfst zijn intrede

In Amsterdam komt het kwik donderdag voor de laatste keer boven de twintig graden. De bewolking wordt al dikker en hier en daar kan een bui vallen, meldt Weeronline.



Vanaf vrijdag is de herfst een feit. Niet alleen gaat het seizoen dan officieel in, ook slaat het weer dan om. In de vroege ochtend trekt een koufront over ons land, waardoor de warme lucht in één klap wordt verdreven. Het wordt in Amsterdam niet warmer dan 14 graden.



Het koufront gaat gepaard met bewolking en flink wat regen. Gedurende het weekend en in de dagen erna komt de temperatuur in Amsterdam niet uit boven de 15 graden, en houdt het onstuimige weer aan. Op zondag komt het mogelijk zelfs tot storm.