Nog eens twee scholen gaan over op afstandsonderwijs

Fons Vitae Lyceum. Beeld Eva Plevier

Rector Corelia Pluut van het Geert Grote College in Zuid laat in een brief weten deze beslissing te betreuren. Ze had de laatste week van het jaar graag anders afgesloten. Alle kinderen, op uitzondering van de examenklassen, volgen via een speciaal dienstrooster vanaf vrijdag online hun lessen. Examenkandidaten moeten nog herkansingen op school maken. ‘We hopen in januari weer in goede gezondheid te verwelkomen,’ schrijft Pluut.

Ook het aantal besmettingen op het Fons Vitae Lyceum, ook in Zuid, loopt hard op. Met uitzonderingen van de examenklassen 5 havo en 6 vwo krijgt ook daar iedereen vanaf maandag online les. In sommige klassen waar al veel besmettingen waren, werd al afstandsonderwijs gegeven.

‘Juist omdat we de onrust rond de coronasituatie zien groeien bij zowel de medewerkers van de school als bij de leerlingen en de ouders, nemen we zelf de regie met deze maatregel,’ schrijft rector Simone de Kruijk. ‘Het is spijtig dat we zo vlak voor de vakantie dit besluit moeten nemen. Het ontneemt ons de kans om samen met de leerlingen het kalenderjaar feestelijk af te sluiten. Het is in lijn met de vele teleurstellingen van afgelopen negen maanden.'

Leerlingen van het Fons Vitae Lyceum worden op 11 januari weer op school verwacht.

Eerder deze week werden het Barlaeus Gymnasium en het Berlage Lyceum al gesloten vanwege de oplopende besmettingen op school. Volgens Rob Oudkerk, voorzitter van de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen (OSVO), snakt iedereen op de middelbare scholen naar vakantie. “Niet alleen omdat iedereen uitgeput is, maar ook omdat die twee weken hopelijk ook de besmettingscijfers op scholen weer wat gaan drukken.”

Het kabinet overwoog eerder om de kerstvakantie met een week te verlengen; dat plan lijkt voorlopig van de baan