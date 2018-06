Nog eens 85 sollicitanten voor burgemeesterschap

Dat blijkt uit een inventarisatie van de commissaris van de Koning, Johan Remkes.



Dit betreft de tweede ronde, eerder deden al 29 personen een poging. Maar hiervan hadden slechts vier kandidaten relevante ervaring in het openbaar bestuur, een belangrijke vereiste voor geïnteresseerden.



Op verzoek van de vertrouwenscommissie werd de vacature daarom heropend, omdat men wilde kunnen kiezen uit een bredere groep van geschikte sollicitanten.



Vertrouwenscommissie

Van de 85 sollicitanten in de tweede ronde hebben of hadden 14 mensen ervaring in het (lokaal) openbaar bestuur. Hiermee komt het totaal op 18 mensen waaruit de vertrouwenscommissie kan kiezen.



De vertrouwenscommissie, bestaande uit 12 raadsleden, en Remkes gaan binnenkort overleggen welke van de geschikte sollicitanten uitgenodigd worden voor een gesprek. Dit gebeurt in beslotenheid, op de hele procedure rust geheimhouding.



Zwaktebod

Nog voor het begin van de zomervakantie eind juli moet een nieuwe burgemeester benoemd zijn. De vertrouwenscommissie draagt twee kandidaten voor, de voltallige gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wie de nieuwe burgemeester wordt.



In Amsterdam was eerder een sterke wens onder politieke partijen dat de nieuwe burgemeester een vrouw zal worden. Ook was er veel kritiek op de beslissing om de vacature te heropenen na de eerste ronde, dit werd door diverse prominente oud-politici gezien als een zwaktebod.



Halsema en Gehrels

Hoewel de vertrouwenscommissie nu uit meer geschikte kandidaten kan kiezen, is het de vraag of de uiteindelijke uitkomst een andere zal zijn. Want Remkes liet na het sluiten van de eerste termijn al weten dat er niet alleen geschikte, maar ook benoembare kandidaten tussen de sollicitanten zaten.



In het stadhuis klinkt dat oud-wethouder Carolien Gehrels en voormalig GroenLinks-politica Femke Halsema daar in ieder geval tussen zitten.



