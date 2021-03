Nog eens 8 meldingen van gewelddadig seksueel gedrag en drogering door Martijn N.

Moam Collective onder het Rijksmuseum. De modeshows trokken veel aandacht. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Nog eens acht mannen beschuldigen Martijn N. van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze mannen reageerden dit weekend op een artikel dat vrijdag door Het Parool en NRC werd gepubliceerd.

In het artikel beschuldigden twintig mannen de 32-jarige directeur van cultureel platform Moam in Amsterdam van verkrachting, aanranding, drogering en/of mishandeling. Tien van hen waren op dat moment minderjarig.

De acht nieuwe slachtoffers beschuldigen Martijn N. van verkrachting, seksueel overschrijdend gedrag en drogering. De beschuldigingen dateren uit de periode 2010 tot 2020. Vier mannen zeggen te zijn verkracht. Eén zegt daarvan in 2018 melding te hebben gemaakt bij de Amsterdamse politie. Een vriendin van het slachtoffer bevestigt dat ze is meegegaan naar de politie.

Verkracht

Een nu 24-jarige man zegt in 2011 op 15-jarige leeftijd te zijn verkracht. Chatcorrespondentie tussen Martijn N. en de jongen bevestigen zijn leeftijd en dat zij seks hebben gehad. Een vriend van het slachtoffer bevestigt tegenover Het Parool en NRC dat de jongen hem destijds heeft verteld over het misbruik.

Een andere man laat aan beide kranten weten dat hij in 2011 door N. is gedrogeerd en verkracht. Facebookcorrespondenties bevestigen dat de toen 18-jarige jongen en Martijn N. een date hadden. Het slachtoffer zegt dat zijn rug de volgende dag onder de blauwe plekken en beetafdrukken zat. Een vriendin van het slachtoffer bevestigt dat ze de volgende dag de verwondingen heeft gezien en dat de jongen heeft verteld dat hij ‘niet meer goed wist wat er die nacht was gebeurd’.

Het Parool en NRC ontvingen ook van verschillende Moambetrokkenen berichten over de onveilige werksfeer onder N. Deze kunstenaars, ontwerpers en oud-stagiairs zijn doorverwezen naar Integis, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat in opdracht van de Stichting Moam onderzoekt of Martijn N. zich inderdaad aan grensoverschrijdend gedrag heeft schuldig gemaakt.

Geschokte reacties

Diverse instellingen die recent met N. en Moam samenwerkten, reageerden afgelopen weekend geschokt op het artikel. Hortus Amsterdam, dat met Moam een expositie organiseerde die door corona is uitgesteld, heeft de samenwerking met N. per direct beëindigd, zegt directeur Carlien Blok. Met het Moambestuur is Hortus in gesprek over de toekomst van het project.

De Koninklijke Bibliotheek, de CPNB, het Letterenfonds en Huis van het Boek – die gezamenlijk met Moam de tentoonstelling Papier Hier hebben opgezet die eveneens door corona is uitgesteld – gaven gezamenlijk een verklaring uit. Daarin staat: ‘Geschokt hebben wij kennisgenomen van de berichtgeving over zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van de directeur van Moam. We leven mee met iedereen die hierdoor geraakt is.’ Met het Moambestuur zijn de organisaties in gesprek ‘over een eventuele toekomst van het project’.

Linda

Het tijdschrift Linda, waarvoor N. als societyverslaggever tussen 2017 en 2019 zeventien videoverslagen van evenementen maakte, laat weten altijd prettig met hem samengewerkt te hebben, maar seksueel overschrijdend gedrag te veroordelen. “Uit respect voor de slachtoffers die zo dapper zijn naar buiten te treden met hun verhaal, hebben we alle video’s met Martijn offline gehaald.”

Het Amsterdam Fashion Institute (Amfi), de opleiding waarbij Martijn N. na zijn afstuderen als gastdocent en gecommitteerde betrokken bleef, publiceerde zaterdag een verklaring op de site. De opleiding laat weten ‘vanzelfsprekend alle medewerking te verlenen aan een strafrechtelijk onderzoek’ en geeft hoog op over de ‘veilige leeromgeving’.

Omdat N. tijdens zijn opleiding diverse malen voor overschrijdend gedrag is geschorst en Amfidocenten daarna meewerkten aan Moamprojecten, is er vanuit de modewereld stevige kritiek op het statement. Hypocriet, zeggen diverse oud-studenten op Instagram bij het statement. Zoals Frank van der Sman, een studiegenoot van N.: ‘Er was van 2008-12 niks te bekennen van die veilige leeromgeving. Wat een slap statement. Doe met alle plezier mijn diploma in de prullenbak.’

Gerard Spong, de advocaat van Martijn N., zegt dat zijn cliënt geen behoefte voelt om te reageren op de nieuwe beschuldigingen.