Nog eens 6 Amsterdamse nachtclubs krijgen een 24-uursvergunning

Amsterdam krijgt er zes clubs bij die 24 uur achter elkaar mogen openblijven. Onder meer Garage Noord, Bret en De Marktkantine krijgen de felbegeerde vergunning.

Ook Jack in Zuidoost, Sexyland in Noord en De Oosterbar − gevestigd in de kelder van het Generator Hostel − kunnen straks het klokje rond programmeren. Met de nieuwe locaties wordt het aantal clubs met een 24-uursvergunning uitgebreid van negen naar vijftien.

De vergunningen zijn nog niet definitief: voor 7 september moet een aanvraag zijn ingediend en dan moet een normale procedure worden doorlopen. Bij eerdere aanvragen zorgde dit niet voor problemen.

Er is veel vraag naar de vergunning, die voor een periode van maximaal zes jaar wordt gegeven en in de praktijk voornamelijk flexibiliteit in openingstijden betekent. Waar de locaties nu nog om 05.00 uur de deuren moeten sluiten, kan dat straks ook later. Dat maakt een clubavond voor bezoekers aantrekkelijker. Feesten waar een geheel weekend aaneengesloten kan worden gedanst, zoals in De School en Radion zo nu en dan gebeurt, vinden in Amsterdam slechts mondjesmaat plaats.

Eelko Anceaux, mede-eigenaar van De Marktkantine, is erg blij met de toewijzing. “De vorige ronde, zo’n vier jaar geleden, kregen we ’m tot onze verbazing niet. Maar ik denk dat we wel bewezen hebben dat we onze zaken goed voor elkaar hebben en iets toevoegen aan het clublandschap in de stad.”

‘Spannend’ nachtleven

“Deze zes clubs hadden van alle aanvragen het meest interessante plan,” zegt voorzitter Ramon de Lima van Stichting Nachtburgemeester (N8BM), dat in 2012 onder leiding van DJ Isis de aanjager van de 24-uursvergunning was en nu als onderdeel van het creatieve team advies uitbrengt aan de burgemeester. “Ze hadden allemaal iets onderscheidends. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze locaties het Amsterdamse nachtleven spannender kunnen maken.”

De vergunning moet volgens De Lima de clubs vooral de ruimte bieden om te experimenteren met het programma. “Andere dingen organiseren dan alleen dansfeesten, bijvoorbeeld exposities en concerten. De plannen moeten iets toevoegen aan het huidige aanbod.”

Garage Noord wil dat doen door maandelijks een evenement te organiseren waarbij ze ‘de grenzen opzoeken in alle vormen’, muzikaal maar ook op het gebied van kunst. “Daarvoor nodigen we collectieven uit, die we bij wijze van spreken een weekend lang de sleutel overhandigen,” legt mede-eigenaar Wisse Vollaers uit. “Er gebeuren dingen overdag, ’s avonds en ’s nachts. Zo’n vergunning is daarvoor ideaal: we kunnen op het moment zelf bepalen hoe het wordt, zonder alles tot in de puntjes te plannen.”

Nachttafels

Nu het coronavirus al maanden om zich heen grijpt, zijn nachtclubs al maanden gesloten. Wanneer er weer tot in de late uurtjes kan worden gedanst, is nog onduidelijk. Wat moeten ze in deze situatie met zo’n vergunning?

“Het geeft clubs in deze tijd de mogelijkheid om dingen te doen die niet gerelateerd zijn aan veel mensen op de dansvloer,” aldus De Lima van N8BM. “Er worden nu luistersessies georganiseerd, maar op een gegeven moment is de tijd op. Hiermee kunnen ze meer tijdslots creëren. Ook kunnen ze de club een andere functie gegeven, bijvoorbeeld door vroeg in de ochtend een yogaschool toegang te geven tot de zaal.”

Garage Noord wordt momenteel verbouwd, maar er zijn ‘verschillende ideeën’, zegt Vollaers. “Eén daarvan is het reserveren van nachttafels bij een liveshow van een dj, zodat je toch met een beperkte capaciteit open kunt. Dat kan straks dus langer.”

Hoe De Marktkantine de vergunning gaat invullen, hangt af van hoe de situatie rondom het virus zich ontwikkelt. “We weten het nog niet precies,” zegt Anceaux. “Daarbij is het nog steeds onduidelijk wanneer we precies ons pand moeten verlaten om plaats te maken voor nieuwbouw. We verwachten nu te kunnen blijven tot eind 2021, maar niets is zeker.”