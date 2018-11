Nog één partij kandidaat voor overname MC Slotervaart

Minister was al in augustus op de hoogte

Minister Bruno Bruins zei vorige week nog in het kamerdebat dat het mogelijke failliet van MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen pas op 18 oktober ter sprake kwam. Later kwam hij daarop terug: hij had op 30 augustus al een interne nota hierover gekregen. Dinsdag deelde hij in een brieg een samenvatting van die nota met de Kamer.



De nota was gebaseerd op telefoongesprekken met het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Deze nota ging onder andere over de financiële situatie. In de nota staat: 'Het WFZ noemde de situatie bij de MC-groep destijds nog zorgelijk, maar niet kritiek. Na een gesprek met bestuursvoorzitter (...) is daar verandering in gekomen.'



Er werden drie scenarios overlegd met de minister. Omzetgroei doordat zorgverzekeraars hogere prijzen gaan betalen, overname door een andere partij of faillissement.