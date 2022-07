Nog één keer Welcome to the Future in Het Twiske: 'We hebben bijna alle dj's gehad’

Welcome to the Future in recreatiegebied Het Twiske. Beeld Amaury Miller

“Ik heb altijd als doel gehad anderen te laten ervaren wat ik zelf voelde toen ik voor het eerst met house in aanraking kwam. Die magie. Dat is mijn drive geweest om in 1993 met Welcome to the Future te beginnen,” vertelt Gert van Veen (67).

Inmiddels is WTTF niet meer weg te denken van de festivalagenda, maar zaterdag lijkt voorlopig toch de laatste editie te zijn. De gemeenteraad van Landsmeer, de baas over het stukje Twiske waar het festival wordt gehouden, wil geen festivals meer in het recreatiegebied. Dat GroenLinks in het dorp ook nog een motie indiende om het laatste festival tegen te houden, voelde voor Van Veen als ‘een mes in zijn rug’. “Ik heb heel mijn leven links gestemd. Er liggen snelwegen in de buurt van Het Twiske, een hoop veeteelt, wat maakt een eendaags festival dan nog uit?”

Samen met ID&T, het moederbedrijf bekend van onder andere Sensation en Mysteryland, en festivalmanager Carina Kornfeind, met wie Van Veen sinds 2012 samenwerkt, is hij wel op zoek geweest naar een nieuwe locatie. Maar die zijn schaars.

Club RoXY

En weggaan uit Amsterdam ‘is een brug te ver’. Want het is in die stad, om precies te zijn in de roemruchte discotheek RoXY, waar Van Veen voor het eerst in de ban raakt van house. Als journalist van de Volkskrant is hij eind jaren tachtig een van de eersten die over de nieuwe muziekstroming schrijft. Hij begint zelf ook met het produceren van house en richt in 1990 Quazar op, een liveband die door heel Nederland voor uitverkochte zalen optreedt.

Na een tour met Quazar in 1993 stapt hij naar Paradiso met het idee voor een nieuw feest. Maar de concertzaal is eerst nog wat huiverig. “Ze hadden veel moeite met het publiek, alleen bij Quazar vonden ze dat te gek. Volgens mij hadden ze gewoon pech, want verschil tussen ons en de rest was er niet,” zegt Van Veen, die dankzij zijn uitverkochte avonden in Paradiso met Quazar toch het voordeel van de twijfel krijgt.

Over de naam van het feest, Welcome to the Future, hoeft hij niet lang na te denken. “Ik zei tegen iedereen dat deze muziek de toekomst was.” Of het dertig jaar later dan voelt alsof hij gelijk heeft gekregen? “Nou ja, wat denk jij?” antwoordt hij met een grote glimlach. Nog steeds staat het leven van Van Veen in het teken van de muziek. Zijn huis ademt house en techno, er staan talloze platen en in zijn studio is hij nog dagelijks bezig met het produceren van muziek.

Neus voor talent

Van Veen laat met WTTF vanaf het begin zien dat hij een neus voor talent heeft. Op de eerste editie staat Speedy J, tot op de dag van vandaag een gerespecteerde naam, en voor de tweede editie begin 1994 haalt hij het op dat moment nog onbekende Underworld naar Paradiso. “We hadden het geluk dat ze net op dat moment een beetje bekend werden,” vertelt Van Veen. “We waren ook toen direct meteen weer uitverkocht. Een jaar later waren ze al niet meer te betalen.”

Dat gevoel voor scouten valt ook ID&T-oprichter Duncan Stutterheim op als hij in 2005 house- en technoclub Studio 80 op het Rembrandtplein begint. Van Veen gaat zich met de programmering bemoeien. “De toegang mocht van Duncan maximaal 5 euro zijn. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar budget was er daardoor amper.”

Housepionier Gert van Veen. Beeld Carly Wollaert

Hij verhuist WTTF naar Studio 80 en begint naar eigen zeggen weer op het ‘nulpunt’. “Ik zette er talenten neer als Boris Werner, Lauhaus, Julien Chaptal en Aron Friedman, de nieuwe minimal-generatie.”

Als WTTF ook in Studio 80 een succes is, vraagt ID&T Van Veen in 2007 ook een festival bij te beginnen in Het Twiske. Het wordt een festival met house en techno naast elkaar, wat hem betreft ‘de twee pijlers waar de hele scene op rust’. “Op een festival is het te gek als je lekker kan grooven bij de housestage en uit je dak kan gaan bij de techno.”

Inmiddels heeft bijna iedere grote house- of technoartiest op het festival gestaan, maar dan wel toen ze nog een talentvolle belofte waren, benadrukt Van Veen. Als voorbeeld noemt hij Solomun. “Die hadden we in 2009 voor het eerst in Studio 80 voor 500 euro. En hij heeft ook paar keer op het festival gestaan, maar toen zijn prijs boven de 20.000 euro kwam te liggen, moesten we echt afhaken.”

Een dj die hij tot zijn grote spijt nooit heeft kunnen boeken voor het festival, alleen voor een indoor-editie, is de Franse legende Laurent Garnier. “Laurent is echt een dj naar mijn hart, maar zijn vakantie valt ieder jaar samen met WTTF, dat is heel ongelukkig. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ik voor de rest iedereen wel heb gehad.”

Exploderende prijzen

Gevraagd naar wat er het meest is veranderd, noemt Van Veen de ‘exploderende prijzen’ voor grote dj's. “Maar lokaal talent is vaak net zo goed. Alleen heb je voor een festival wel een publiekstrekker nodig.”

Van Veen pakt daarop een lijstje van de line-up erbij. Dit jaar is meer dan de helft van de artiesten afkomstig uit Nederland, zegt hij trots. “Er staan heel veel goede dj's en live-acts. Heel grote internationale namen hebben we niet. Maar neem bijvoorbeeld Benny Rodrigues, hij is zo goed. En er zijn dj's die nog lang niet zo bekend zijn, maar dat al hadden moeten zijn. Tahko is bijvoorbeeld een zwaar onderschatte dj.”

Met WTTF verdwijnt een podium voor (lokaal) talent om zich te laten zien, en dat zou wat Van Veen betreft een goede reden kunnen zijn om een doorstart te maken. “Misschien heb ik na een half jaar wel het idee dat het echt niet zo langer kan en ga ik door met het organiseren van feesten.”

Bijvoorbeeld met het dertig jarig jubileum volgend jaar, erkent hij. “Ik heb al voorzichtig gepolst bij Paradiso, dat zou een hele mooie zijn. Terug naar de thuisbasis.”