Nog één keer hun levens vieren: afscheid van de broertjes Gesser

Dinsdag werd er afscheid genomen van de broertjes Isay (18) en Noah (16) Gesser, die bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Een indrukwekkende samenkomst op hun oude voetbalclub in IJsselstein vormde het begin van een rouwstoet.

Om kwart voor negen verzamelen zo’n honderd jonge jongens zich voor de kantine van IJFC in IJsselstein: de eerste voetbalclub van de getalenteerde broertjes Isay (18) en Noah (16) Gesser. Hun vader was er al jaren trainer. Op de parkeerplaats voor de club staan nog eens zeker tweehonderd mensen, jong en oud.

“We kenden hen niet persoonlijk,” zegt een blonde jongen, die met drie anderen in een groepje staat. “Maar iedereen in de buurt wist wel wie ze waren.” Ze vinden het mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn gekomen. Veel jongens zijn zichtbaar geëmotioneerd.

De rouwauto komt aan op de parkeerplaats van voetbalclub IJFC. Beeld Joris van Gennip

Tragisch ongeluk

De broertjes Gesser werden anderhalve week geleden slachtoffer van een tragisch ongeluk in IJsselstein. Ze raakten op de verkeerde weghelft, waar ze frontaal op een taxibusje klapten. Ze overleden allebei.

Shirley, kantinejuffrouw van IJFC, wist niet meteen om wie het ging toen ze het nieuwsbericht hoorde, maar bij het zien van Noah’s foto trok ze wit weg. Hij wachtte ’s zondags altijd op haar broodje pom.

Ook Just Resida, die de jongens en hun vader kende, was enorm van streek. “Het waren geweldige jongens,” zegt hij. “Lief, vriendelijk, beschaafd.” Het is ook voor hem een loodzware dag, maar de hoge opkomst biedt enigszins troost.

Minutenlang applaus

Om kwart over negen komt de rouwauto aan op de parkeerplaats. Er wordt een applaus ingezet dat minutenlang aanhoudt. Rode fakkels worden ontstoken, er is ook witte en blauwe rook te zien. Een vrouw gooit een roze roos, anderen volgen met witte rozen die op de motorkap landen. Drie rotjes worden afgestoken.

Vader en moeder zitten voor in de rouwauto, waar de kisten van de beide jongens in liggen. Bij het zien van de vele mensen die voor zijn zoons klappen, lacht vader tussen zijn tranen door. Als de ouders uitstappen, wordt het applaus oorverdovend. Ze knuffelen elkaar. Begeleid door een erehaag van rode fakkels en siervuurwerk lopen ze achter de rouwauto aan.

“Het is onvoorstelbaar,” zegt omstander Max van Rossum, die de opa en oma van Noah en Isay kent. “Het idee dat je twee kleinzoons in één keer verliest. Ze waren zó trots op de jongens.”

Op de parkeerplaats bij IJFC stonden zeker tweehonderd mensen, jong en oud. Beeld Joris van Gennip

Het leven vieren

Na de voetbalclub in IJsselstein voert het afscheid langs een route met nog drie stops. De stoet stopt bij het bankje in IJsselstein waar Isay, op zijn knieën, zijn vriendinnetje om verkering vroeg. Een jaar lang waren ze samen. Elke avond speelde de muzikale tiener gitaar voor haar, als het moest via Facetime.

Sportcomplex De Toekomst, in Duivendrecht, vormt de derde stop. Voetbaltalent Noah zou dit seizoen beginnen bij Ajax onder 17. Hij stond bekend als een sterke, snelle spits die veel scoorde.

De stoet begeeft zich vervolgens naar Maarssen, waar het afscheid in besloten kring plaatsvindt. De kisten worden gedragen door dragers van Wi Kan Doe, die volgens Surinaams-Javaanse traditie boze geesten afweren met muziek en dans. De ouders wilden geen stilte, niet op de route en niet tijdens de dienst. Dat past niet bij hun jongens. En vandaag worden hun levens gevierd.