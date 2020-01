Nog een dreigbrief ontdekt bij bedrijf in Amsterdam

Zo ziet de bombrief eruit. Beeld ANP

Een woordvoerder van de politie zegt dat de dreigbrief bij het autobedrijf ‘in lijn is’ met de andere dreigbrieven die zijn verstuurd naar verschillende bedrijven. Het autobedrijf heeft geen bombrief ontvangen.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt de brief op sporen. Ook de overige dreigbrieven en bombrieven zijn hier ondergebracht. Afgelopen week werden bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht opgeschrikt door zo’n bombrief.

In totaal zijn zes brieven gevonden waar daadwerkelijk een explosief in het pakketje zat. Drie in Amsterdam, waaronder de hotels Okura en Victoria, twee in Rotterdam en een in Utrecht.

Meest waarschijnlijk is dat het gaat om afpersing, van een terreurdaad lijkt geen sprake. De politie houdt er rekening mee dat alle brieven van dezelfde afzender zijn.

De politie heeft een foto van de bombrief openbaar gemaakt die de afgelopen dagen al naar zeven bedrijven is rondgestuurd.