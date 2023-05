‘Nog een blije bewoner’: ook tweede huurster mag van rechter terug naar verzakt huis Admiraal de Ruijterweg

De huursters moesten twee jaar geleden halsoverkop hun huis verlaten omdat er acuut instortingsgevaar was. Beeld Sophie Saddington

Na Fleur Welter (41) was Zuiker de tweede huurster die een zaak aanspande tegen eigenaar Dewbell en beheerder Rappange van drie panden aan de Admiraal de Ruijterweg in West. Zij moesten twee jaar geleden halsoverkop hun huis verlaten omdat er acuut instortingsgevaar was, door een kapotte fundering.

Dewbell wilde de fundering aanvankelijk herstellen, maar koos er later voor de contracten van Zuiker en Welter te ontbinden. De eigenaar had daarna het plan om negentien woningen terug te bouwen in de drie panden, waar er eerst twaalf waren.

Welter kreeg afgelopen vrijdag al gelijk van de rechter. Net als bij haar, moet Dewbell binnen twee weken beginnen met de funderingswerkzaamheden en mogen de spullen van de huursters in de huizen niet worden verwijderd.

“Nóg een blije bewoner,” reageert Zuiker. “Het was niet geheel een verrassing, het was misschien ook een soort copy-paste voor de rechters." De rechter deed dan ook twee weken eerder uitspraak dan gepland was, namelijk 31 mei. “Ik voel me als David tegen Goliath. Eerder is nog tegen bewoners gezegd: ik zou maar niet procederen, want de eigenaren hebben hele diepe zakken.”

Nuttig voor andere huur

De uitspraken van de twee huursters kunnen nuttig zijn voor andere Amsterdammers. “Andere huurders in de stad kunnen verwijzen naar dit vonnis,” zegt Gert Jan Bakker van stichting !Woon. “Het is echt goed nieuws: een huurder hoeft niet alles te pikken.”

Rutger Noorlander van erfgoedvereniging Bond Heemschut zegt op meerdere plekken in de stad te zien dat ‘woningcorporaties en particuliere eigenaren panden bewust laten vervallen, geen onderhoud plegen, en dan gaan voor sloop en nieuwbouw’.

Hij kent het uit de Rivierenbuurt en de Watergraafsmeer, en vermoedt dat dit ook aan de Admiraal de Ruijterweg aan de orde is. “Overal zwam, betonrot en verzakkingen, maar je kunt een fundering prima vernieuwen met behoud van het pand. Deze eigenaar wilde meerdere woningen terugbouwen, waarmee hij ook opnieuw kon beginnen met de huurprijzen, en er dus veel meer aan kon verdienen." Dat is iets dat Zuikers advocaat al op de zitting aanvoerde.

‘Wij houden ons aan vonnissen’

Maarten Driessen, directeur van Dewbell, zegt in reactie op de uitspraken: “Wij zullen ons beraden. Wellicht is de race nog niet gelopen. En natuurlijk houden wij ons aan vonnissen.”

Zuiker ziet 'zelfs een hoger beroep positief tegemoet’. Overigens zegt ze dat onlangs in haar woning aan de Admiraal de Ruijterweg is ingebroken en een vreemdeling is aangetroffen die er slaapt. Dat staat haaks op de verplichting van Rappange om zorg te dragen voor haar spullen. Als Rappange binnen vijf dagen daar geen maatregelen voor neemt, volgt een kort geding.

Maar woensdagmiddag gaat Zuiker eerst het glas heffen, zegt ze, met Fleur Welter.