Nog een belofte over biomassa AEB gebroken: hout niet zeker uit duurzaam beheerd bos

Amsterdam, Hemhavens, AEB Biomassacentrale, 06-08-2020 Loods waar de biomassa wordt gestort. Beeld EVA PLEVIER

Dat schrijven de wethouders Simone Kukenheim (Deelnemingen) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) in een brief aan de gemeenteraad. AEB heeft ‘grotendeels’ niet voldaan aan de belofte dat het hout in de biomassacentrale het Better Biomass-certificaat of een ander certificaat draagt, concluderen de wethouders uit onderzoek van ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV.

Dat onderzoek was eerder dit jaar aangekondigd toen bleek dat AEB op een ander punt een belofte niet nakwam die bij de bouw van de centrale wel gedaan was. Omdat er geen Nederlands hout beschikbaar was, had AEB biomassa uit Spanje verbrand, terwijl in 2018 was beloofd dat de biomassacentrale snoeihout van hooguit 150 kilometer buiten Amsterdam zou verstoken.

Ontbossing

Vanuit de gemeenteraad werd in februari boos gereageerd, omdat het stadsbestuur bij kritiek op verbranding van biomassa voor de stadsverwarming in Amsterdam steeds had gewezen op deze extra afspraken met AEB. Die moesten garanderen dat de biomassa, gesubsidieerd met miljoenen van de landelijke overheid, geen ontbossing in het buitenland in de hand zou werken.

Het einde van het liedje: het stadsbestuur had geen mogelijkheden om AEB aan zijn beloftes te houden. Dat is ook de conclusie van de wethouders nu er onduidelijkheid is ontstaan over de certificaten van het hout dat AEB verbrandt.

Erbij neerleggen

AEB belooft voor de toekomst wel zoveel mogelijk Nederlands hout te gebruiken. Verder onderzoekt AEB de mogelijkheden om toch te garanderen dat het gaat om duurzame biomassa. Maar AEB ziet dat als niet meer dan een ‘inspanningsverplichting’, schrijven de wethouders. Tegenwoordig is duurzaam gecertificeerd hout een voorwaarde voor de subsidie, maar in dit geval niet, omdat AEB die al voor 2018 toegezegd kreeg.

De wethouders voelen zich gedwongen om zich daarbij neer te leggen. Door de verkoop aan het Rotterdam-Chinese AVR is Amsterdam binnenkort geen eigenaar meer van AEB. Ook als klant van AEB, als overheid en als aandeelhouder in het warmtenet ziet de gemeente weinig mogelijkheden om gecertificeerde biomassa af te dwingen.

Kritischer

Daarover gaat het bedrijf zelf, concluderen de wethouders. Die stellen nog wel vast dat AEB eerdere beloftes niet is nagekomen. ‘Dat hadden we graag anders gezien en we hadden daarop kritischer kunnen zijn.’

In het onderzoek concludeert RoyalHaskoningDHV verder dat de markt voor biomassa sinds vorig jaar sterk is veranderd, onder meer door de hoge gasprijs. De komende jaren is een structureel tekort aan biomassa te verwachten, volgens de onderzoekers. Die hebben nog wel berekend dat de extra uitstoot door het transport van het hout uit het buitenland meevalt.