Nog drie verdachten gearresteerd voor moord op Lucas Boom in 2015

De politie doet onderzoek in 2015 op de plek waar Lucas Boom geliquideerd werd. Beeld ANP

Vorige week werd ook al de 40-jarige Randall. D. uit Amsterdam-Zuidoost aangehouden voor de liquidatie van Boom. Hij was voor dezelfde moord al een keer eerder aangehouden, maar toen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Vorige week sprak het OM de verwachting uit dat de rol van D. nu wel bewezen kon worden. Dat zou mogelijk zijn op grond van een verklaring die een anonieme getuige vorig jaar heeft afgelegd. Ook zei het OM op korte termijn te verwachten enkele medeverdachten te arresteren. Dat is maandag dus gebeurd. Het OM denkt nu alle uitvoerders opgepakt te hebben.

Boom werd op 9 juni 2015 op klaarlichte dag met automatische wapens doodgeschoten op de J. Kruijverstraat in Zaandam, vlak bij twee basisscholen. Tientallen leerlingen op het schoolplein zagen het gebeuren. Boom stierf ter plekke, de schutters vluchtten in een bestelbus die later brandend werd teruggevonden in Amsterdam-Noord.