Nog drie bruggen dicht voor boten

De Wiegbrug wordt gekoeld. Beeld Lin Woldendorp

De gemeente besloot dinsdag rond 17.00 uur alle beweegbare bruggen in de stad te sluiten, uit angst dat de bruggen als ze eenmaal openden niet meer wilden sluiten. Het was de eerste keer dat dit gebeurde met alle bruggen.

Iets voor 22.00 uur werden de meeste bruggen weer geopend. Nog drie bruggen blijven voorlopig dicht. Door deze maatregel kunnen grote boten, waarvoor bruggen normaal gesproken opengaan, niet verder varen. Het verkeer dat over de brug rijdt, kan overigens wel gewoon door.

Het gaat om de bruggen van de vaarroutes via de Amstel, met de Hortusbrug en de Berlagebrug en om die via de Kostverlorenvaartroute met de Willemspoort, Wiegbrug, Kinkerbrug, Overtoomsesluis en de Zeilstraat.

Woensdagochtend wordt gekeken of de bruggen weer open kunnen. Die kans is er zeker, aangezien het woensdag zo’n tien graden koeler is dan dinsdag. De gemeente koelt de bruggen ondertussen met water uit de gracht en de Kostverlorenvaart om de uitzetting van het materiaal te beïnvloeden.

Paard en wagen

Veel bruggen en kades in Amsterdam zijn oud en slecht onderhouden. De constructies dateren uit de tijd van paard en wagen en de paardentram, en zijn derhalve niet ontworpen en gebouwd voor de zware belasting en het intensieve gebruik van tegenwoordig.

Door intensief gebruik buigt de constructie van de beweegbare bruggen op de oevers centimeters naar elkaar toe en is er minder ruimte voor de brugklep. Als de temperatuur hoger dan 25 graden is, zet de metalen klep uit en kan hij vast komen te zitten, waardoor de brug niet meer open kan - of dicht.