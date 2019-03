Nog altijd geen motief voor steken advocate

Daar staan drie Amsterdammers terecht wegens het neersteken van een advocate in september 2017.



De 38-jarige vrouw werd drie keer gestoken, in haar gezicht, hoofd en hand. Ze liep een groot blijvend litteken in haar gezicht op. Ook raakte ze arbeidsongeschikt en is haar bedrijf failliet. Het motief is nog altijd onduidelijk en ook de steker, de 'man met het hoedje', is nog altijd spoorloos.



Cel

De medeverdachten Marwan I., Yassine D. en Omer P. worden verdacht van het medeplegen van poging tot moord of doodslag. I. en D. zwijgen in alle toonaarden, P. was woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Hij zit als enige van de drie niet meer in de cel.



De advocate werd voor de neus van haar collega's in haar kantoor neergestoken door een man die op afspraak over een echtscheiding kwam praten.