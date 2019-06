Nog altijd geen einde aan onzekerheid voor examenleerlingen Calvijn College

Leerlingen van het Calvijn College wachten nog altijd op de examenuitslag. Beeld ANP

Zes dagen nadat ruim tweehonderdduizend middelbare scholieren hun examenuitslag te horen kregen, wachten 77 vmbo-leerlingen van het Calvijn College nog altijd op hun resultaten. Er ontbreken cijfers in het systeem en er zijn verplichte toetsen die nooit gemaakt zijn door de leerlingen.

“We weten inmiddels dat dit niet alleen voor Engels geldt, maar ook voor Nederlands en andere vakken,” zegt de woordvoerder van het Calvijn College en Stichting Zaam, het bestuur waar de school onder valt. Welke vakken precies? “Dat zijn we nog aan het uitzoeken.”

Een woordvoerder van de onderwijsinspectie laat weten dat de situatie komt ‘als een verrassing’. “Als we dit van tevoren hadden geweten, hadden we eerder ingegrepen.” Voor de inspectie is het nu wachten op de informatie die de school verzamelt. De situatie van elke leerling wordt apart uitgezocht en beoordeeld. Dat kost even tijd.

Chaos

“Het probleem is groter dan in eerste instantie werd gedacht,” zegt de Calvijn-woordvoerder. Schoolmedewerkers hebben vanaf donderdag fulltime gewerkt om alles zo snel mogelijk boven tafel te krijgen. “Zelfs in het weekend,” zegt de woordvoerder. “We zijn met meer dan dertig man elke dag bezig. Er worden slagen gemaakt, maar we zijn er nog steeds niet.”

De medewerkers hebben in alle chaos een patroon ontwikkeld. Elke ochtend wordt de balans opgemaakt: waar staan we nu, wat moeten we nog onderzoeken en dan worden de ouders op de hoogte gebracht. Daarna volgen de media. Daarbij geven leerlingen aan dat sommige informatie al online stond nog voor zij ervan wisten.

Bij de school aan de Pieter Calandlaan staan de leraren op scherp. Ongenodigd bezoek wordt in de gaten gehouden en vriendelijk gevraagd wat ze komen doen. Docenten die willen praten, worden door collega’s aan het mediaprotocol gehouden: “We hebben een woordvoerder.”

De woordvoerder: “Maandag is er een journalist met steentjes bekogeld.” Brugklassers die door de straat lopen zijn vooral geïnteresseerd: “Waarom komt onze school in het nieuws? Waarom willen jullie negatief over onze school praten? Jullie brengen altijd slecht nieuws.” Een medewerker die zich ook strikt aan het mediaprotocol houdt, leidt de jongeren een andere richting op.

‘Jungle’

De middelbare school aan de Pieter Calandlaan leek juist uit een diep dal te komen. Tien jaar geleden werd de school nog omschreven als ‘jungle met hondsbrutale leerlingen en murw gebeukte docenten’. Er vond een steekpartij plaats, een leraar werd met de dood bedreigd, leerlingen werden gefouilleerd en er liepen bewakers rond.

In de afgelopen negen jaar wist de school het slechte imago van zich af te schudden. Onder het bewind van Jolanda Hogewind, die tot begin 2019 directeur was, klom de school met meer dan vijfhonderd leerlingen zelfs op tot een van de beste vmbo’s van de stad. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan noemde de school, waarop ook Ajacied Abdelhak Nouri zat, tijdens Zomergasten ‘misschien wel de beste school van Nederland’.

Hogewind nam in januari afscheid om aan de slag te gaan op het IJburg College dat onder toezicht is gesteld van de onderwijsinspectie. In haar afscheidsinterview in Het Parool zei ze het Calvijn los te kunnen laten. “Ze kunnen het nu prima zelf.” In mei trad Hassan el Hachhouchi aan als de nieuwe directeur van de school in Nieuw-West.

Storing

Nader onderzoek van de onderwijsinspectie zal inzicht moeten geven in wat er precies is misgegaan op de middelbare school. De examenleerlingen willen nu vooral zekerheid en hun uitslag. “Die krijgen we vandaag”, zegt een leerling die dinsdag voor zijn school hangt. Hij wil niet met zijn naam in de krant. “Er is al genoeg gedoe, sorry. Het is heel vervelend allemaal.”

Ook Sonriza Komproe (16) is ervan overtuigd dat ze dinsdag te horen krijgt welke toetsen ze nog moet inhalen. “Het kan ook zijn dat ik gewoon geslaagd ben, dat denk ik wel.”

De tiener probeerde de afgelopen weken zo gewoon mogelijk te leven. Ze keek naar de serie The Society Teenager, verdiende wat bij met haar baantjes in een pannenkoekenhuis en pizzatent en hield haar telefoon nauwgezet in de gaten. “Op de dag zelf kreeg mijn tweelingzus al om 3 uur te horen dat ze geslaagd was. Pas om 7 uur hoorde ik via Whatsapp van mijn mentor dat de uitslag niet meer zou komen. Ze zeiden dat er een storing was.”

Wanneer de leerlingen dan eindelijk hun uitslag te horen krijgen? De woordvoerder: “Dat weten we nog niet.”