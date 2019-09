Nog acht Lille-supporters vast in Amsterdam

De voetbalsupporters van Lille OSC maakten zich schuldig aan het verstoren van de openbare orde, het afsteken van vuurwerk, geweld en vernieling. Beeld ANP

Ze worden verdacht van openbare geweldpleging op het metrostation Strandvliet. De overige 295 supporters zijn aan het eind van dinsdagavond heengezonden, meldt de Amsterdamse politie.

In totaal werden dinsdag 303 Franse supporters in Amsterdam aangehouden. Zij waren niet aanwezig bij het duel van hun club tegen Ajax, dinsdagavond. De arrestanten werden afgevoerd naar verschillende cellencomplexen verspreid over Amsterdam.

Vergrijpen

De Fransen werden aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde, het afsteken van vuurwerk, geweld en vernieling, aldus de politie. “Van iedere supporter onderzoeken we wat eventueel hun vergrijpen zijn geweest. Dat proces neemt natuurlijk enige tijd in beslag,” zegt een woordvoerster van de politie.

Volgens het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB liepen sommige supporters op het spoor. Zowel station Strandvliet als Duivendrecht werd daarom enige tijd ontruimd en het metroverkeer werd stilgelegd.