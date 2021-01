Nog 27 personen vast na demonstratie op Museumplein

De politie maakte zondagmiddag een einde aan de demonstratie op het Museumplein. Beeld Joris van Gennip

De 27 arrestanten worden verdacht van openlijke geweldpleging en worden nog verhoord, meldt de politie. De overige arrestanten zijn in de loop van de avond en nacht heengezonden en moeten een boete betalen.

Ook laat de politie weten dat de vele camerabeelden die beschikbaar zijn nader bestudeerd worden ‘om nog meer strafbare feiten vast te stellen en verdachten op te sporen’.

Museumplein

De politie greep zondagmiddag in toen zich op het plein zo’n 1500 mensen hadden verzameld die tegen de regels in kwamen demonstreren tegen de coronaregels. Toen de betogers geen gehoor gaven aan de oproep weg te gaan, zette de politie de mobiele eenheid, waterkanonnen en de politie te paard in om het plein schoon te vegen. Daarbij bekogelden relschoppers de politie met stenen en vuurwerk. Rond 16.30 uur keerde de rust terug.

De politie was massaal aanwezig, aangezien er op voorhand signalen waren dat mensen massaal wilden komen ‘koffiedrinken’ op het Museumplein. Daarbij waren er ook aanwijzingen dat mensen - net als 17 januari - geweld wilden gebruiken. Bij de verboden demonstratie van 17 januari hield de politie 143 mensen aan.