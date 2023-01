Nog 24 UvA-studenten vast na bezetting Binnengasthuis

Politie grijpt in bij de bezetting van de Universiteit van Amsterdam door tientallen klimaatactivisten. De groep eist dat de UvA de samenwerking met Shell stopt. Beeld EVERT ELZINGA/ANP

Een woordvoerder van de politie laat weten dat 6 van de 30 arrestanten inmiddels zijn heengezonden. De verwachting is dat meerderen in de loop van de dag zullen volgen. Zij blijven wel verdachten.

Hoeveel studenten precies dinsdag naar huis mogen, kan de woordvoerder niet zeggen. Dat hangt onder meer af van de strafbare feiten waarvan ze worden verdacht, en de tijd die nodig is om de studenten te verhoren.

Overstuur

De actievoerders hebben aangekondigd dinsdag een lawaaiprotest te houden voor het politiestation Zuidoost Bijlmermeer. ‘Laten we geluid maken om de dappere arrestanten te laten weten dat ze niet alleen zijn,’ schrijft collectief University Rebellion op Instagram.

De studenten zijn niet blij met de manier waarop de ME het Binnengasthuis maandagavond heeft schoongeveegd. “Ik ben erg boos, overstuur en verrast,” zegt de anonieme actievoerder Bubbels, die gisteren bij de bezetting aanwezig was. “Er is veel geweld gebruikt. Studenten zijn opgepakt omdat ze één dag hebben gedemonstreerd op hun eigen universiteit. Maar ik ben verrast door ieders energie.”

Bezetting

De studenten hadden de voormalige Academische Club, die onderdeel is van het Binnengasthuis aan de Oudezijds Achterburgwal, maandagmiddag bezet na afloop van een protestmars. De studenten maken deel uit van een brede coalitie (onder andere University Rebellion en Mokum Kraakt zijn aangesloten) die wil dat de universiteit de samenwerking met Shell en andere bedrijven uit de fossiele industrie stopt.

Volgens de activisten financiert Shell minstens vier onderzoeksprojecten op het gebied van groene energie. Dat is greenwashing, vinden ze. De demonstranten protesteerden niet alleen tegen de financiering van onderzoeken, maar ook tegen andere vormen van samenwerking.

Zo gaf Shell volgens de organisatoren gastcolleges en interviews, is het bedrijf aanwezig op evenementen en faciliteert de UvA er stages. Ook eisten de organisatoren meer transparantie over de banden van de universiteit met de fossiele industrie en een ‘autonome ruimte’ om het gesprek over zulke banden mogelijk te maken.

Aangifte

De UvA had in de middag al laten weten de bezetting niet toe te staan. “Vreedzame acties om de zorgen over het milieu onder de aandacht te brengen, zijn goed te begrijpen,” aldus Jan Lintsen, vicevoorzitter van het college van bestuur. “Protesteren en demonstreren mag, ook binnen de muren van de universiteit. Maar bezetten wordt nooit toegestaan.” Volgens een woordvoerder van de UvA heeft het bestuur van de universiteit aangifte gedaan.

