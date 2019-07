‘Noffel’ mag nooit meer de samenleving in

Naoufal F., bijgenaamd ‘Noffel’. Beeld ANP

De parketpolitie was in ‘de bunker’ in Osdorp dicht bij ‘Noffel’ gaan zitten – in de veronderstelling dat hij agressief zou kunnen reageren op zijn straf. Niet nodig: Naoufal F. hoorde de rechters onberoerd aan en liet zich met een gladgestreken gezicht afvoeren.

Toch, wat hij een half uur eerder over zich uitgestort had gekregen, loog er niet om. Legden collega’s van de Amsterdamse rechtbank de laatste weken Omar Lkhorf (28), Hicham M. (25) en Willem Holleeder (61) de ultieme sanctie op, ook deze combinatie gaf geen enkele blijk van twijfel. Het moorden moet stoppen en wie meerdere liquidaties pleegt of laat plegen, is definitief af.

De versleutelde maar ontcijferde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) waarmee Naoufal F. het moordcommando had aangestuurd, zijn in de visie van de rechtbank ontluisterend. De moord was ‘een mooi klusje in Almere’ en wie moest ‘gaan slapen’ werd totaal onbelangrijk gevonden.

Over het doelwit: ‘Bro een turk hij werkt gewoon alles elctro shit ofzo hij rijd witte busje met eneco erop waar hij moet slapen weet ik niet en wil ik niet eens weten hahaha simpele mannetje in de 40 gezin gewoon alles.’

In werkelijkheid was het slachtoffer een Iraniër van 56, maar dat deed er niet toe.

‘Gebrek aan geweten en respect voor leven’

De rechtbank rekent het F. zwaar aan dat hij ‘met kennelijk gemak en zonder enig moreel besef’ liet moorden. Het vonnis: “Het was voor hem een puur zakelijke aangelegenheid met, naar het lijkt, enkel een financieel motief.”

F.’s handelen ‘getuigt van een volkomen gebrek aan geweten en aan respect voor het leven van anderen’.

De moordenaars hebben de nabestaanden ‘immens en onherstelbaar leed’ berokkend. Voor de buurt was de liquidatie, even voor 7 uur in de ochtend, op straat, met één schot door het hoofd, ‘een angstaanjagende gebeurtenis’.

Het slachtoffer leefde als elektricien ‘Ali Motamed’ in zijn rijtjeshuis, maar was eigenlijk Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Iran ter dood was veroordeeld voor de beruchtste bomaanslag ooit in Teheran in 1981. De rechtbank neemt het ‘Noffel’ kwalijk dat hij door te zwijgen geen inzicht heeft gegeven in het motief voor de moord en de mogelijke rol van Iran als opdrachtgever.

Ook ‘Noffels’ ijzingwekkende criminele loopbaan draagt bij aan de levenslange celstraf. In 2002 en 2004 werd hij al veroordeeld voor zware geweldmisdrijven, in het laatste geval ook met tbs. In 2018 kreeg hij 18 jaar cel voor het aanjagen van de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Peter R. eind 2015 in Almere.

De rechtbank: “De eerdere straffen en maatregelen hebben verdachte er niet van weerhouden opnieuw een strafbaar feit te plegen. Dit keer een moord, nog veel ernstiger dan de eerdere misdrijven.”

Kortom: Naoufal F. blijft levensgevaarlijk en mag nooit meer de samenleving in.