Nobel streven: een Sinterklaascadeau voor ieder kind

Zodra ik al die blije koppies zie, weet ik weer waarvoor ik het doe

Vanaf september begint de agenda dicht te slibben. Ze vraagt bedrijven of ze willen doneren, onderhoudt contact met de Voedselbank, jeugdinstellingen en gezinnen, stuurt vrijwilligers aan, maakt een begroting en pakt cadeautjes in. En dan de climax waar ze het allemaal voor doet: het sinterklaasfeest op 1 december. "Ik weet soms van gekkigheid niet hoe ik alles aan elkaar vlecht. Maar het lukt."



Dat feest is belangrijk, want het gaat Hirschfeldt niet enkel om het overhandigen van cadeautjes. Sinterklaas draait ook om pakjesavond, de spanning of Sinterklaas en zijn Pieten langskomen, of ze wel goed hebben gelezen wat op het lijstje stond. "Als Sinterklaas en zijn Pieten de feestzaal binnenstappen met zakken vol cadeaus en pepernoten, worden die kinderen zo enthousiast," zegt Hirschfeldt. "Zodra ik al die blije koppies zie, weet ik weer waarvoor ik het doe."



Taboe

Toen ze de stichting in 2005 oprichtte, was ze net werkzaam bij Coebergh. Ze voelde al direct dat ze iets goeds wilde doen naast het werk waarmee ze haar geld verdiende. "Er was toen, en er is nog steeds, veel armoede in Nederland. Het was een taboe. Mensen zeiden: 'Armoede? In Nederland? Ben je gek!' Maar de cijfers liegen er niet om: bijna 300.000 kinderen groeien op in armoede."



Sinterklaas Bestaat groeide hard en is inmiddels in twaalf steden actief, al moet gezegd dat ze dit jaar maar in twee steden cadeautjes inzamelen. Enerzijds omdat er minder geld en cadeaus zijn gedoneerd, anderzijds vanwege tijdsdruk.



Hirschfeldt: "Dit werk eist zijn tol. Daarom hebben we dit jaar besloten het alleen in Amsterdam en Hilversum te doen. We draaien op vrijwilligers en zijn afhankelijk van donaties van derden. Je kunt gezinnen geen hoop geven en ze vervolgens teleurstellen omdat er te weinig cadeaus zijn."



Garagebox

Sinterklaas Bestaat is afhankelijk van bedrijven die geld of cadeaus doneren. Er zijn ook gezinnen die kleine bedragen storten of cadeautjes afleveren, maar het is niet genoeg om honderden of zelfs duizenden kinderen van cadeautjes te voorzien.



In Amsterdam werkt Sinterklaas Bestaat samen met instanties die in contact staan met arme gezinnen, zoals de Voedselbank of jeugdinstellingen.