NK marathon tot en met 2022 in Amsterdam

De organisatie heeft het contract met de Atletiekunie met vier jaar verlengd, zei wedstrijddirecteur Cees Pronk. "Ik ben voorstander van een consistente aanpak, dus niet ieder jaar een NK op een andere plek. Dat is ook goed voor de atleten, want die kunnen hun voorbereiding afstemmen op een vaste wedstrijd.''



De 43e editie is komende zondag en de organisatie heeft een wereldtopper van faam kunnen overhalen mee te doen. Het is Kenenisa Bekele, de Ethiopische hardloper met tal van olympische- en wereldtitels op zijn naam. Hij is nog altijd houder van de wereldrecords op 5000 en 10.000 meter. Zijn beste tijd op de marathon is 2.03.03, in 2016 gelopen in Berlijn. "We kunnen niet anders dan trots zijn dat hij voor onze marathon heeft gekozen'', aldus Pronk.



Bij de vrouwen maakt de Ethiopische Meseret Defar haar marathondebuut op 35-jarige leeftijd. Zij is tweevoudig olympisch kampioene op de 5000 meter.



De marathon van Amsterdam maakt nog steeds groei door. Er zijn 45.000 inschrijvingen voor de diverse afstanden, waarvan 15.000 voor de hele afstand. Bijna de helft van de deelnemers komt uit het buitenland. "Het buitenlandse contingent blijft maar groeien. We hebben 21.000 inschrijvingen uit 121 verschillende landen'', aldus Pronk.