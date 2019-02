Niod trekt Hitler-aquarel toch ook in twijfel

Een anonieme bezoeker bood het werk in het voorjaar van 2017 bij het Niod aan. Omdat er veel vervalsingen van Hitlers werk in omloop zijn, liet het instituut het werk en het gebruikte materiaal analyseren door de Universiteit van Amsterdam. De resultaten van dit onderzoek wezen erop dat de latere Duitse dictator echt de maker van het schilderij is, zo meldde het Instituut op de website.



Later dat jaar zetten Hitlervervalsing-onderzoekers Bart FM Droog en Jaap van den Born hun vraagtekens bij de 'vondst'. Het Niod reageerde lang niet op de twee onderzoekers, tot afgelopen vrijdag.



The Post Online merkte op dat het Niod vrijdag het bericht op de website over de aquarel had aangepast. Het Instituut wijst nu op de bevindingen Droog en Van den Born en geeft toe dat de aquarel mogelijk toch niet door Adolf Hitler is gemaakt. 'Hun met documenten ondersteunde argumentatie geeft aanleiding ook in dit geval de authenticiteit in twijfel te trekken.'