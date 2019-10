Nigeriaanse drugssmokkelaars Zuidoost tot 3,5 jaar de cel in

Beeld ANP XTRA

In sociale huurwoningen in Zuidoost werd drugs versneden en verpakt. De verdachten werkten samen met zogeheten bolletjesslikkers. Zo trof de politie na een doorzoeking van een woning een vrouw aan met 27 bolletjes in haar ontlasting, met daarin bijna 200 gram cocaïne.

Volgens de rechtbank hebben de verdachten bijgedragen aan de ‘schaduweconomie’ die in de maatschappij is ontstaan door geld dat met drugshandel wordt verdiend. Het feit dat gebruik werd gemaakt van bolletjesslikkers leverde een extra groot risico op voor de gezondheid van de betrokken personen.

De officier van justitie benadrukte dat het drugsnetwerk heel berekend te werk ging en mensen gebruikte als ‘verpakkingsmateriaal’ voor drugs, wat levensgevaarlijk is. Op deze manier zou een ‘parallelle samenleving’ zijn ontstaan in Zuidoost, vol illegale geldstromen en misbruik van sociale voorzieningen.

Vrijgesproken

Van de vier verdachten tegen wie het OM celstraffen had geëist, werden er uiteindelijk drie daadwerkelijk berecht. Twee van hen kregen 36 maanden cel opgelegd, een moet 42 maanden de gevangenis in. De vierde zou volgens het OM als snorder hebben gewerkt en zo hebben bijgedragen aan de drugssmokkel, maar de rechtbank achtte niet bewezen dat hij met opzet handelde.