Nigeriaanse bendes verhandelen volop cocaïne vanuit Zuidoost

Sinds medio 2018 loopt een forse reeks strafzaken tegen dertig West-Afrikaanse verdachten, vooral Nigerianen. Justitie vreest dat zij ‘het topje van de ijsberg vormen’. Veertien verdachten hebben al straffen gekregen van twee maanden tot vier jaar.

In sociale huurwoningen in met name de Boris Pasternakstraat, bij metrostation Strandvliet, worden de drugs versneden en verpakt om verder Europa in te worden gevoerd.

De bolletjesslikkers die aankomen vanuit Zuid-Amerika moeten er ‘produceren’, zoals justitie het omschrijft: drugs uitpoepen. Andere slikkers ‘worden er klaargemaakt’. Soms komen slikkers via een ‘binnenlandse vlucht’ vanuit Frans-Guyana naar Parijs, gaan ze per bus naar Sloterdijk en per snorder naar Zuidoost.

In één van de huizen werd Afunwa T. op 26 maart ‘volgestopt’ met 101 bollen – met daarin een kilo cocaïne plus 247 gram heroïne. Een snorder bracht hem naar België, waarna hij naar Engeland zou gaan. Vlak voor de grens hield de politie de auto aan.

Officier van justitie Gerdine Dankers zei gisteren in weer een andere strafzaak, tegen drie Nigerianen: “Als één bol knapt of lekt, ga er maar vanuit: dat overleeft Afunwa niet.”

De inmiddels tot tien maanden cel veroordeelde bolletjesslikker zegt dat hij ‘min of meer was gedwongen’, maar duizend euro zou krijgen voor het transport.

Codes die op ‘zijn’ bollen stonden geschreven, corresponderen met de codes in een schrift dat in de woning in de Boris Pasternakstraat lag. Dezelfde codes (volgens de recherche verwijzend naar de distributeur, de aantallen bollen, het gewicht en de waarde) kwamen voor in sms’jes met afnemers in Engeland. Aanklager Dankers eiste straffen van zes maanden tot drie jaar tegen de vrouw en twee mannen die gisteren terechtstonden.

Wijk als vrijplaats

Het vermoeden is dat de drugshandel van de Nigerianen ondanks de tientallen arrestaties doorgaat. In de vele gesprekken waarin verdachten in de taal van de Zuidoost-Nigeriaanse stam Igbo over drugs spraken (‘wit spul’), werd Zuidoost aangeduid als ‘plek van de vrede’. Het doet vrezen dat de wijk als vrijplaats geldt.

In een afgeluisterd gesprek na de aanhouding van slikker Afunwa toonden zijn opdrachtgevers zich opgelucht dat hij in Nederland was gepakt, en niet Engeland. Ze zeiden dat de celstraffen hier ‘drie of vier maanden’ zijn en in Engeland ‘drie of vier jaar’.

Het valt de opsporingsdiensten op dat geweld lijkt uit te blijven als het mis gaat in de handel door de West-Afrikanen. Wordt in Afrika afgerekend? Er zijn meer vragen. Staan de hedendaagse pakezels van de drugs onder dwang, of spelen ze uit pure armoede hun mensonterende rol? Waar gaan de drugswinsten heen?

Tien jaar geleden waren er al zorgen over Nigeriaanse drugsbendes in Zuidoost. In mei 2009 vielen een dode en drie zwaargewonden bij invallen in Bijlmerflat Kikkenstein en, jawel, de Boris Pasternakstraat. In de huizen werden héél veel slikkersbollen en zakken cocaïne gevonden. Eveneens in 2009 was een Roemeense drugshandelaar in Zuidoost gemarteld door Nigeriaanse criminelen. Of de drugshandel sindsdien ofwel was geluwd, ofwel de opsporingsdiensten andere prioriteiten hadden, is onduidelijk.