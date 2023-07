Nigel had de Thaise villa gevrijwaard van negatieve energie door een rituele reiniging met wierook voor zijn date

Haye (32) ging vooral eilandhoppen op Griekenland omdat hij daar al drie keer was geweest met vrienden en de gyros naar meer smaakte. Beeld -

Er was een tijd dat een datingshow wegkwam met een decor van bordkarton dat wegschoof op het moment dat de tortelduifjes elkaar voor het eerst in de ogen mochten kijken. “Op goed geluk!” riep presentator Carry Tefsen dan. Anno 2023 vliegt SBS6 naar het einde van de wereld en terug om singles met elkaar in contact te brengen.

Volgens SBS6 is dat omdat het reislustige singles zijn die in Ik ga op reis en neem mee hun evenknie zoeken. Nou viel die reislust bij de Brabantse Haye (32) wel mee, want die ging vooral eilandhoppen op Griekenland omdat hij daar al drie keer was geweest met vrienden en de gyros naar meer smaakte.

Een van de vijf meiden die de redactie aan hem wilde voorstellen, wist niks van Griekenland. Ze kende alleen de Griekse salade, zei ze. Iets met kip, toch?

“Op goed geluk!” zei de voice-over toen Nigel (32) de deur opendeed in de Thaise villa die hij had gehuurd. Daar stond dan zijn eerste van vijf uit Nederland overgevlogen dates. Moest goed komen, want Nigel had de villa net helemaal gevrijwaard van negatieve energie door een rituele reiniging met wierook. En zijn date had uit haar tarotkaarten opgemaakt dat er iets magisch ging gebeuren als ze zich zou openstellen.

Zweverig én zonder vliegschaamte dus.

De rest van de avond stond ook in het teken van de liefde, want in het nieuwe SBS6-programma De prins met het witte haar treedt Dennis van der Geest op als weddingplanner voor zeventigplussers. Dat had boeiend kunnen zijn als Willem (81) en Henny (80) hun levenslessen hadden gedeeld met de kijker. Hoe houden ze het samen leuk na al die jaren? Nu zat de spanning vooral in de vraag of alle kinderen naar de bruiloft wilden komen.

De eeuwige liefde die ze elkaar betuigden had wel een slag om de arm, een kleintje maar. Ze trouwden niet voor de wet, want dan zou het pensioen van Henny flink worden gekort. Toen ze gingen samenwonen hadden ze al 800 euro per maand ingeteerd op hun AOW-uitkeringen.

De les van een niet zo romantisch avondje SBS6: de liefde is grenzeloos en mag wat kosten. Maar niet meer dan 800 euro per maand, alstublieft. Want er zijn grenzen.

