Nieuwkomer Adyen smaakmaker op Beursplein 5

De betalingsdienstverlener verdubbelde bijna in waarde bij zijn beursdebuut. De Europese beursgraadmeters gingen licht vooruit. De markten keken uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die naar verwachting na sluiting van de Europese beurshandel de rente zal verhogen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 565,24 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 808,43 punten. Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent.



Institutionele beleggers

Op de lokale markt noteerde debutant Adyen op 466 euro. Dat is ruim 94 procent meer dan de introductieprijs van 240 euro per aandeel. Naar de stukken van het fintechbedrijf was veel vraag bij institutionele beleggers. Particulieren konden pas na de openingsbel aandelen kopen. De beursgang van Adyen, dat onlinebetalingen verwerkt voor klanten als De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify, is de grootste in jaren op het Damrak.



Koploper in de AEX was chipmachinemaker ASML met een winst van 1,8 procent na een adviesverhoging door RBC. Telecomconcern KPN stond onderaan met een verlies van 0,5 procent.



Philips won 0,3 procent. Het zorgtechnologiebedrijf heeft het Britse Remote Diagnostic Technologies (RDT) overgenomen. Dat bedrijf maakt onder meer apparaten waarmee patiënten op afstand in de gaten kunnen worden gehouden.



Air France-KLM

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een plus van bijna 5 procent. De Franse overheid wil Air France helpen om concurrerender te worden en de luchtvaartmaatschappij bijstaan in de onderhandelingen met de vakbonden. Bij Air France is het al tijden onrustig door een reeks stakingen vanwege een slepend loonconflict en het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac in mei.



In Madrid daalde modeconcern Inditex een fractie. Het moederbedrijf van onder meer Zara, Massimo Dutti en Bershka boekte in het eerste kwartaal meer omzet en winst. Wisselkoerseffecten speelden het bedrijf wel parten. Dixons Carphone zakte ruim 3 procent in Londen na een nieuw datalek bij de Britse winkelketen. In 2015 werd het bedrijf ook getroffen door een computerhack.



De euro was 1,1745 dollar waard, tegen 1,1793 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 66,12 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 75,50 dollar per vat.