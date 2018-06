Nieuwkomer Adyen schittert op Damrak

De stukken ging voor een introductieprijs van 240 euro naar het Damrak en waren bij de slotbel 455 euro waard.



De koerssprong geeft het bedrijf, dat onlinebetalingen verwerkt voor klanten als De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify, een waarde van meer dan 13 miljard euro. Ter vergelijking: een gevestigd financieel concern als ABN AMRO is goed voor een marktwaarde van bijna 22 miljard euro. De beursgang van Adyen is ook de grootste in Amsterdam sinds ABN AMRO en wordt gezien als de beursgang van het jaar. Het is dit jaar waarschijnlijk tevens de grootste techbeursgang in Europa.



De handelsdag stond verder vooral in teken van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die naar verwachting na sluiting van de Europese beurshandel de rente zal verhogen. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 563,95 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 805,48 punten. De graadmeter in Parijs zakte een fractie. Londen en Frankfurt kreeg er tot 0,4 procent bij.



Grootste stijger in de Amsterdamse hoofdindex was chipmachinemaker ASML. Die won 2,7 procent na een adviesverhoging. Philips noteerde na aankondiging van een overname 0,2 procent hoger. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot na overnamespeculatie die het aandeel even deed opveren uiteindelijk 0,7 procent in de plus.



Air France-KLM (plus 4,2 procent) ging met afstand op kop in de MidKap. De Franse overheid wil Air France helpen om concurrerender te worden en de luchtvaartmaatschappij bijstaan in de onderhandelingen met de vakbonden. Bij Air France is het al tijden onrustig door een reeks stakingen vanwege een slepend loonconflict en het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac in mei.



De euro was 1,1783 dollar waard, tegen 1,1793 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent meer waard op 65,58 dollar. Brentolie won 0,7 procent in prijs tot 76,36 dollar per vat.