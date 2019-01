Nieuwjaarsschutter schoot met alarmpistool

De politie van Amsterdam onderzoekt een filmpje op YouTube van een man met een pet op, die tijdens de jaarwisseling op straat in Amsterdam met een vuurwapen in de lucht schiet. Te zien is hoe hij een magazijn in het vuurwapen duwt, waarna hij zes schoten lost. Vlakbij staan nietsvermoedende feestvierders, van wie er een paar even omkijken.



Het blijkt te gaan om een alarmpistool, zo bevestigt een woordvoerder een bericht van AT5. Uit zo'n pistool komt geen kogel, de knal is minder luid en ook de terugslag is minder dan bij een echt vuurwapen. Wel zitten er hulzen in, die na het schot uit het pistool worden geworpen. Een verslaggever van de stadszender vond woensdag drie van zulke hulzen op de plaats van het incident.



De beelden van de schietende man zijn gemaakt op de Prins Hendrikkade, aan de zuidkant van het Oosterdok. Een metgezel maakt een selfie van hemzelf en de schutter.



Mogelijk verband Carmiggeltstraat

Volgens de politiewoordvoerder is er mogelijk een verband met een melding van kort daarna bij de Simon Carmiggeltstraat, aan de andere kant van het Oosterdok. Daar werd ook geschoten met een vuurwapen. Na die melding heeft de politie mensen daar in de buurt gecontroleerd, maar er werd geen vuurwapen gevonden. Er zijn alleen onduidelijke camerabeelden van dat incident.



Alarmpistolen zijn in Nederland verboden, omdat ze te veel lijken op een echt vuurwapen. In Duitsland zijn ze wel te koop. ,,Alarmpistolen duiken tegenwoordig vaak op bij overvallen. We vinden dat zeer ongewenst", aldus een politiewoordvoerder.



Hij noemt het opmerkelijk dat er van het schieten op de Prins Hendrikkade geen melding is gemaakt en hoopt dat getuigen zich melden na het zien van het filmpje.



