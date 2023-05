Nieuwjaarsduik Sloterstrand in gevaar door poepbacterie: geen subsidie meer

Deelnemers van de nieuwjaarsduik in het water van de Sloterplas. Beeld DINGENA MOL/ANP

De traditionele nieuwjaarsduik in de Sloterplas dreigt in de problemen te komen nu het Sloterstrand geen officiële zwemlocatie meer is. De organisatie kreeg in voorgaande jaren subsidie van het stadsdeel, maar raakt deze nu kwijt. Het stadsdeel noemt dit ‘teleurstellend,’ maar vindt het ongepast om een financiële bijdrage te leveren nu de waterkwaliteit is afgekeurd. Marco de Maijer, die het evenement organiseert, vreest voor het voortbestaan van de nieuwjaarsduik.

Vorige maand werd bekend dat de provincie Noord-Holland het Sloterstrand heeft afgevoerd van de lijst met officiële zwemplekken. Metingen wezen uit dat de waterkwaliteit niet voldoet aan de Europese norm: de concentratie ‘fecale coliforme bacteriën’ (in spreektaal: poepbacterie) is te hoog. Vermoedelijk zijn kleine kinderen met volle luiers de veroorzakers van het vervuilde water. Eerder zorgde ook blauwalg voor hinder, al lijkt dat probleem de laatste jaren onder controle te zijn.

Geen Unox-mutsen

Dat het Sloterstrand, gelegen in de noord-westelijke hoek van de plas, geen goedgekeurde zwemplek meer is betekent niet dat zwemmen er verboden is, benadrukt een woordvoerder van stadsdeel Nieuw-West, het is alleen op eigen risico. Het verliezen van de status van zwemlocatie is ook niet direct aanleiding om de vergunningsaanvraag voor de nieuwjaarsduik te weigeren, daarvoor wint de gemeente eerst advies in bij onder meer de politie en gezondheidsdienst GHOR. Op basis daarvan wordt de aanvraag wel of niet toegekend.

Het evenement, dat klein begon maar inmiddels enkele honderden mensen trekt op 1 januari, zou komende nieuwjaarsdag voor de vijftiende keer plaatsvinden. De organisatie moet jaarlijks subsidie aanvragen om de (bescheiden) begroting rond te krijgen. ‘We willen niet in zee met grote commerciële partijen: op het Sloterstrand zie je geen Unox-mutsen,” zegt De Maijer. “De afgelopen keren kregen we 3500 euro van het stadsdeel, waarvan 2500 direct weer opging aan allerlei gemeentelijke vergunningen.”

De Maijer denkt dat het organiseren van een nieuwe editie lastig wordt. “Ik ben een positief ingesteld mens, dus ik hoop er het beste van, maar ik vrees met grote vrezen. Misschien wordt het ook moeilijk om de verzekering rond te krijgen, nu de locatie is afgekeurd als zwemplek. Terwijl de waterkwaliteit op 1 januari natuurlijk prima is.”

Wim Hofadepten

De Sloterplas kent ook twee watersportcentra, voor hen verandert er niets. “Al krijgen we wel veel vragen van bezorgde ouders. We organiseren hier de Splashweken, watersportkampen voor kinderen. Maar met de kwaliteit van het water is hier niets mis hoor,” zegt Floris van de Ruit, directeur van Watersportcentrum Sloterplas, dat aan de overzijde van het Sloterstrand ligt, in de zuidoostelijk uithoek van de plas.

En ook bij De Duikelaar, dat in de haven ten noorden van het strand ligt, maken ze zich geen zorgen. “Dat strandje ligt, wat betreft waterkwaliteit, in een ongelukkig, windluw hoekje. Het water kan er niet doorstromen,” legt de baas van De Duikelaar uit. “De gemeente zegt nu: zwemmen is op eigen risico, en daar zal dan wel reden voor zijn. Maar ik heb nog nooit gehoord van iemand die misselijk is geworden of diarree heeft gekregen van het zwemmen.”

Het nieuws over de poepbacterie lijkt vooralsnog ook weinig indruk te maken op de vaste clubjes Wim Hofadepten die het hele jaar door de kou (én de poepbacterie) trotseren: ook woensdag gingen ze nog gewoon het water in bij het strandje.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.