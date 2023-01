Nieuwjaarsduik in Sloterplas bij 15 graden: ‘Dit is wel de watjeseditie’

Zeker vierhonderd mensen stonden klaar om om 13.00 uur de Sloterplas in te gaan. Beeld Dingena Mol/ANP

“Dit is wel de watjeseditie hoor,” zegt Hugo Hoes. Hij kan het weten: hij sloeg in de veertien jaar dat de nieuwjaarsduik in de Sloterplas georganiseerd wordt geen enkele keer over. Zo warm als deze keer was het nog nooit, zegt hij. “Het is nu 15 graden, ooit stonden we hier in de sneeuw, met een laagje ijs op het water, dat was pas koud.”

Ook Marco de Maijer, organisator van het eerste uur, herinnert zich heroïsche edities. Hij heeft het evenement door de jaren heen steeds groter zien worden: de eerste keer stonden er 28 mensen in hun zwemkleding te blauwbekken aan de waterkant, inmiddels trekt de nieuwjaarsduik zeker vierhonderd mensen. Hij kan zich geen betere start van het nieuwe jaar wensen. “Ieder jaar zie je er weer tegenop om het water in te gaan, en toch doe je het,” zegt De Maijer. “Om te zeggen dat je er herboren uit komt vind ik iets te esoterisch klinken, maar de tinteling van het koude water is een heerlijk gevoel.”

Rillend koud

Iets voor 13.00 uur stroomt het strandje vol met mensen, die welkom worden geheten door zangeres Debbie en ijscoman Roberto, die gratis ijsjes uitdeelt aan kinderen. Het aantal mensen in zwembroeken en badpakken neemt allengs toe, en dan is het aftellen, van 10 naar 0, en om klokslag 13.00 uur komt de meute in beweging. In het kader van participerende journalistiek ontkomt ook deze Paroolverslaggever niet aan een duik, om proefondervindelijk vast te stellen dat het alsnog rillend koud is.

Terug op het droge is de trots af te lezen van alle zwemmers. “Koud, maar lekker,” zegt Juriaan Mellema, die zijn badjas inmiddels weer aan heeft. Zijn zoontje Jeppe (4) staat naast hem, met een handdoek over zijn natte haren geslagen, ook hij is er voor het eerst ingegaan.

Erwtensoep en glühwein

Voor Wouter van der Pot is een nieuwjaarsduik traditie. “Ik woonde tot voor kort in Durgerdam, daar sprong ik altijd het Markermeer in op 1 januari.” Hij is inmiddels gewend aan de kou. “Ik probeer het hele jaar door buiten te zwemmen: vorige maand heb ik op dezelfde dag geschaatst en gezwommen in buitenwater.” Een nieuwjaarsduik is toch iets bijzonders, vindt hij. “Even het oude jaar van je afspoelen en fris het nieuwe jaar in.”

In Hotel Buiten staat na afloop voor iedereen erwtensoep, warme chocomel en glühwein te wachten. “Helemaal gratis en voor niks,” zegt de vrijwilliger die de drank uitdeelt. “Tenminste, als we kunnen vaststellen dat er gezwommen is: de haartjes moeten nat zijn!”

