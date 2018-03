Nieuwe zijderoute per vrachttrein start in Amsterdam

Gezegend door een traditionele Chinese leeuwendans begon gisteren voor het eerst een vrachttrein in de Amsterdamse haven aan de 11.000 kilometer lange reis naar China.



Zeventien containers vertrokken voor de treinrit die via Rusland en Kazachstan over een dag of zestien eindigt in de Oost-Chinese stad Yiwu.



Het enthousiasme bij transporteurs is groot, merkt Erwin Cootjans, directeur van logistiekbedrijf Nunner. Voortaan gaan er 41 containers op de trein. Nog dit voorjaar wordt de frequentie waarschijnlijk opgevoerd naar drie treinen per week, heen en terug.