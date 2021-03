Nieuwe woonwijk naast Olympisch Stadion, bouw start in 2027

Sporthallen Zuid (links) verhuist om plek te maken voor woningen in de omgeving van het Olympisch Stadion. Het nieuwe sportcomplex gaat dienstdoen als geluidswal. Beeld Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Officieel ligt de nieuwe wijk straks in het uiterste puntje van de Zuidas, maar de meeste Amsterdammers kennen het gebied van het Olympisch Stadion en de sportcomplexen daaromheen, waaronder de Sporthallen Zuid. Die sporthal zal verhuizen om plaats te maken voor 550 nieuwe woningen, omringd door horeca, scholen en kinderdagverblijven.

Volgens wethouder Everhardt, die de Zuidas in zijn portefeuille heeft, hebben de nieuwe bewoners straks snel toegang tot het groen van het Amsterdamse Bos, de Schinkel en de Nieuwe Meer. “In deze autoluwe buurt sta je dus al snel ‘buiten’ in het groen, terwijl de stad ook om de hoek is.”

1000 per maand

De helft van de woningen zal tot de middeldure huur behoren, op dit moment betekent dit maximaal 1000 euro per maand. De grootte van deze huizen zal liggen tussen de 50 en 80 vierkante meter. 30 procent is sociale huur en de overige 20 procent bestaat uit vrije sector. De koophuizen zijn 70 tot 120 vierkante meter groot. De omvang van de huizen in dit project kan nog veranderen, afhankelijk van de behoefte van woningzoekenden.

Naast de nieuwe wijk staat kantorencomplex Tripolis, dat momenteel wordt verbouwd. Ook in dat deel is woningbouw gepland, net als aan de noordkant van het IJsbaanpad. In het hele gebied moeten in totaal duizend woningen komen, volgens de in Amsterdam gebruikelijke verdeling: 40 procent sociaal, 40 procent middelduur en 20 procent vrije sector.

Geluidswal

De bouw van de woningen begint in 2027. De zes jaar wachttijd heeft onder meer te maken met de verhuizing van de Sporthallen Zuid, die veel tijd in beslag zal nemen. Het nieuwe, veel grotere sportcomplex komt dichter tegen de A10 aan te liggen, even verderop en fungeert dan als geluidswal voor de nieuwe wijk. Het Frans Otten Stadion, met onder meer tennis- en squashbanen, blijft zitten waar het zit.

De nieuwe Sporthallen Zuid zal trainingslocaties herbergen voor scholen, verengingen en voor topsporters die deel uitmaken van TeamNL. Er komen twaalf sportruimten, waaronder gymzalen, trainingshallen voor topsport en een 100 meter indoor sprintbaan.

AFC-velden

Zuidas staat vooral bekend als zakenwijk, maar zal ook meer ruimte bieden aan woningen. Aan de andere kant van het zakendistrict, op de plek waar nu nog de AFC-velden liggen, verrijst een wijk met 1350 woningen, vooral bestemd voor gezinnen. AFC gaat terug van zeven naar vijf velden, keurig op een rijtje aan de A10. In totaal moeten er zeker tienduizend woningen op de Zuidas komen.