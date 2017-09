Nieuwe wijk met 1350 woningen komt op plek Bijlmerbajes

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het terrein van de Bijlmerbajes voor ruim 84 miljoen euro verkocht aan gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, onderdeel van BAM. Het Bajes Kwartier moet een auto­luwe stadswijk worden met een mix van koop- en huurwoningen.



In de enig overgebleven gevangenistoren komt 'een verticaal park' en stadslandbouw. Parkeren moet ondergronds en de huizen krijgen geen aansluitingen op het aardgasnet.



Het bestaande hoofdgebouw wordt een 'design cluster': een plek voor internationaal gelauwerde kunstenaars. Ook komen er horeca, een gezondheidscentrum en een school voor voortgezet onderwijs.



Energieneutraal

Volgens de plannen worden alle gebouwen energieneutraal. Het grootste deel van de energie komt van zonnepanelen, maar ook is bijvoorbeeld voorzien in dakelementen met ingebouwde windturbines. Organisch afval uit de wijk wordt omgezet in elektriciteit.



Bij het bouwen van de wijk wordt 98 procent van het materiaal uit de gevangenis opnieuw gebruikt. De gevel van de bestaande verbindingsstraat vormt de plint van woongebouwen, gevels van de gevangenistorens worden gebruikt in nieuwe studenten­woningen.



Van oude celdeuren wordt een brug gemaakt, de tralies komen terug als balkonhekjes. Vijf consortia dienden deze zomer een plan in voor de Bijlmerbajes. Volgende maand worden in de bajes alle plannen tentoongesteld.



