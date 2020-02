Nieuwe whiskey bij The Century Club: ‘De luxury vibe moet je vóélen’

Organisator François-Léon Van der Velden met de eigenaren van het monumentale pand Ulrike Aussems (“Je moet het parket vooral niet schuren. Gewoon dweilen”) en Robert Weller, en driesterrenchef Jacob Jan Boerma. Beeld Amaury Miller

Glenfiddich en The Balvenie hebben het genoegen me uit te nodigen voor The Century Club. Tot nu toe weet ik alleen wat Glenfiddich is; een whisky die je stiekem in je cola light dropt. Dat is toch een uit twee.

Gelukkig gaat de uitnodiging verder. ‘De internationale, overkoepelende Century Club voorziet topgastronomie van exclusieve whisky’s van samen meer dan honderd jaar oud.’

Je schippert in een rubriek als deze altijd tussen chique de Paris en een-dag-niet-gelachen-is-een-dag-enzovoorts, dus vanavond trek ik mijn tenue de ville uit de kast. Wat The Balvenie precies is, vogel ik in de loop van de avond wel uit.

Ik stap ergens op de Keizersgracht, ter hoogte van het Spui, binnen in een schitterend privéhuis waar Dutch Global Media kantoor houdt. In de ontvangstkamer ligt een mooi vale vloer in visgraatmotief. Een levende pianist speelt toegankelijk klassiek, maar het kan ook een verstopte hit van de laatste jaren zijn.

In de schouw, waar ooit Rembrandt zich aan de open haard laafde, ligt nu een stapel boeken over kunst en Amsterdamse grachtentuinen. Ernaast staat een schaakbord.

De brand ambassador van Glenfiddich, in schotse kilt, bien sûr, staat achter een rij flessen met whisky van samen honderd jaar, en vraagt wat ik wil drinken.

Tony van Rooijen: “En beter geen baco.”

Dan vraag je er ook een beetje om.

“Een baco, alstublieft.”

Dat heeft hij niet, maar wel een 21-jarige ­­whisky die in caribbean casks heeft gerijpt en zo naar rum smaakt. Van Rooijen: “Dat geeft een heel mooi effect. Ik ga je even meenemen.”

Ben ik er toch weer ingetuind. Ik drink baco-whisky zonder cola. Uitstekend verder.

We krijgen oester met een stukje marsh­mallow. Die vink ik ook meteen af in het lijstje ­Verrassend lekkere gekkigheid, en dan ­beginnen de praatjes.

Roxanne Pinckers is hier om The Century Club te lanceren. “Wij zeggen: hoe meer whisky op de plank, hoe meer we gaan drinken.”

Haar collega Bram Kaplan beaamt dat. “We willen met mooie whisky’s de upsell ­activeren.”

Upsell. Een woord dat ik ook nog niet kende, maar wel meteen begrijp.

Pinckers: “We willen dat de luxury vibe overal voelbaar is.”

Haar slotzin: “Tony? Waar gaan we mee toosten?”

Van Rooijen: “Je ziet, de flessen staan hier al allemaal op de bar. De meeste drink ik ook niet dagelijks. Dit is het neusje van de zalm.”

Hij vertelt wat het mooiste is aan whisky’s, en dat vertelt hij regelmatig. Een whisky heeft vierhonderd aroma’s. Wij mensen proeven er maar twintig, en over het algemeen zijn ­vrouwen beter in het adresseren van smaak.

Het citaat van de avond: “Mannen proeven fruit, vrouwen proeven een overrijp zomerpeertje.”

Dit citaat doet het uitstekend op zijn tastings, ik heb dat nagevraagd.

Hij vertelt ook over William Grand, die in 1886 een distilleerderij begon in de vallei van het hert, en hij had ook zeven zonen en één of twee dochters – het gaat allemaal wat snel.

Whisky bestaat uit gerst, water en gist, dat pik ik nog wel op, en ook dat Grand in 1892 een tweede distilleerderij begon, in diezelfde vallei van het hert. Dat was The Balvenie.

Mooi. Is dat ook opgelost.

We drinken. De pianoman speelt Let it be.

Ik wist het.

Wat The Century Club

Waar Dutch Global Media HQ, Keizersgracht

Wie François-Léon Van der Velden, Roxanne Pinckers, Bram Kaplan, Tony van Rooijen, Eric van As, Jacob Jan Boerma, Marcel Wanders

Wanneer Donderdag 13 februari, ­19.30 tot 22.00 uur Drank en spijs ****

Sfeer ***

Hans kreeg een goodiebag waarmee hij voorlopig flink cola light kan mixen (stiekem)

Luxury brandmanager Bram Kaplan: “Ik noem het altijd een stukje vloeibare geschiedenis.” Met Roxanne Pinckers (Glenfiddich) en haar partner/pokerspeler Tom Meulders. Beeld Amaury Miller

Joeri Groot: “Ik doe ethische ganzenlever. Dat is zonder dwangvoeding. Wij vervetten de lever pas na de slachting.” Met culinair connaisseur Guido Eijgelshoven Beeld Amaury Miller

Eric van As (versvishandel Jan van As), Sander M. Allegro (QL hotels), Thomas Oosterkamp (KLM) en Dick de Graaff (PTA). Beeld Amaury Miller

Tessa Pluimgraaff (Shownieuws) en Chris van Luxemburg (Pakkend) met de blauwdruk van het monumentale pand, in 1974 door Monumentenzorg gemaakt, toen Weller en Aussems de woning op de kop tikten. Beeld Amaury Miller

Ontwerper Marcel Wanders: “Ik drink net een whisky die zijn laatste jaren heeft mogen doorbrengen in een rumvat.” Met Paul van der Linden (Society World). Beeld Amaury Miller

Brand ambassador Tony van Rooijen: “Voor ieder jaar in het vat één seconde op de tong.” Beeld Amaury Miller

