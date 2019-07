Nieuwe werknemers IT-bedrijf krijgen adellijke titel

Muiderslot. Beeld anp

Door de toenemende concurrentie en vraag naar IT’ers is het lastig om nieuw personeel te werven in de IT-branche. Met de ludieke actie hoopt Pink Elephant een streepje voor te hebben op andere bedrijven die opzoek zijn naar personeel. ‘Door kleine stukjes grond in de Schotse hooglanden te kopen op naam van de nieuwe medewerkers, mogen zij zich vanaf dat moment Lord of Lady van Glencoe noemen,’ meldt het bedrijf.

Schotse wet

De titel ‘Lord’ is een verbastering van ‘Laird’ wat landheer betekent. ‘Lady’ is de benaming van een vrouwelijke landeigenaar. Een Schotse wet regelt dat het vrij eenvoudig is om landeigenaar in het land te worden. Het bedrijf koopt stukjes grond van één square feet (0,092 m2) voor de nieuwe medewerkers die daardoor landeigenaar worden en een adellijke titel mogen aannemen.

“Met deze campagne willen we op een ludieke manier de aandacht trekken van IT’ers met gevoel voor humor,” zegt Thijs Lamers, marketeer van Pink Elephant. “We zijn een eigenzinnig bedrijf waar we ons werk serieus nemen, maar waar ook weleens gelachen mag worden.”

De opbrengst gaat naar de Schotse bosbeheerorganisatie Highland Titles Charitable Trust. De instelling verkoopt de stukjes grond met titel om het landschap in de Schotse hooglanden te herstellen. Door intensieve land- en bosbouw is de conditie van het landschap ernstig achteruitgegaan.