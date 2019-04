Nieuwe video Ajax: 'Thank you, but we're not done yet'

Winks mist ook return

Middenvelder Harry Winks van Tottenham Hotspur zal volgende week ook de return tegen Ajax moeten missen in de halve finales van de Champions League. De Engelse international heeft een operatie aan een lies ondergaan. Het is nog niet bekend hoelang hij uit de roulatie is.



Winks was op 9 april in de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League (1-0) nog basisspeler bij de Spurs. Hij werd in dat duel in de 81e minuut gewisseld en kwam daarna niet meer in actie.