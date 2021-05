Nieuwe verdachte aangehouden in moordzaak Djordy Latumahina, Noureddine H. (40)

Herdenkingsplek bij Club Bitterzoet, waar Latumahina werkte als programmeur, in oktober 2016. Beeld Hollandse Hoogte / Ingrid de Groot

Noureddine H. wordt door de recherche beschouwd als een criminele compagnon van de beruchte Amsterdamse crimineel Salim B., ‘de Slang’.

Twee moordopdrachten

Samen zouden zij in 2015 en 2016 aan de inmiddels tot 26 jaar cel veroordeelde Cedric R. twee moordopdrachten hebben gegeven.

Het ging in 2016 om de opdracht drugshandelaar Gino M. te liquideren. Het moordcommando van Cedric R. vermoordde op 8 oktober 2016 vervolgens door een blunder Djordy Latumahina, die in een zelfde Mini reed als de crimineel. Latumahina’s vriendin raakte zwaargewond, voor de ogen van hun dochtertje dat achterin de auto zat.

Het tweede moordplan was gericht op de inmiddels vanwege liquidaties tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F., in Berlijn.

Noureddine H. wordt behalve van het geven van die moordopdrachten beschuldigd van het lidmaatschap van een criminele organisatie. Salim B. is nog altijd onvindbaar.

Marbella

Het bewijs dat justitie ziet tegen Noureddine H. komt met name uit aanvankelijk versleutelde berichten uit pgp-telefoons.

H. is zondag door een lokaal arrestatieteam opgepakt in de Spaanse kustplaats Marbella en zit vast in afwachting van uitlevering aan Nederland.

De zaak tegen de uitvoerders van de moord op Latumahina loopt inmiddels in hoger beroep. De strafzaak over het liquidatieplan voor ‘Noffel’ F. is in voorbereiding.