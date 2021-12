Nieuwe variant verspreidt zich over Amsterdam: ‘Omikron is onder ons’

Beeld ANP

Dat zegt Menno de Jong, hoogleraar klinische virologie (Amsterdam UMC) en lid van het Outbreak Management Team (OMT).

Hij noemt de vondst geen verrassing. Het RIVM maakte immers al bekend dat omikron in Nederland was aangetroffen voordat op 25 november in Zuid-Afrika de alarmbellen afgingen over de nieuwe virusvariant. Op 19 en 23 november werd de omikronvariant hier voor het eerst gesignaleerd.

Maatgevend

De Jong noemt het evenmin verrassend dat omikron zich in Amsterdam verspreidt. “De stad heeft een hoge populatiedichtheid. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn daarom vaak maatgevend voor wat er volgt in de rest van Nederland.”

De twee omikrongevallen zijn maandag aan het licht gekomen bij onderzoek van zo’n tweehonderd willekeurige teststraatmonsters. Via bron- en contactonderzoek is vastgesteld dat de besmette mensen geen link hebben met zuidelijk Afrika.

Ook op dinsdag en woensdag zijn omikrongevallen gevonden; respectievelijk vijf en vier. Bron- en contactonderzoek moet nog uitwijzen of ook bij deze personen de link met zuidelijk Afrika ontbreekt.

Intensiever testen

Sinds de opkomst van de nieuwe virusvariant zijn de GGD en Amsterdam UMC er veel intensiever op gaan testen om de eerste verspreiding vroeg op te kunnen sporen. Tegen de tweehonderd teststraatmonsters van testlocatie RAI worden dagelijks onder de loep genomen. Bij die teststraat is de diversiteit van Amsterdammers het grootst.

“De gevonden omikrongevallen bieden Amsterdammers belangrijke informatie,” zegt De Jong. “Het toont aan dat omikron geen ver-van-mijn-bedshow is. Het maakt mensen hopelijk bewust dat omikron ‘onder ons’ is en dat we met z’n allen ons best moeten doen om verdere verspreiding te vertragen.”

Continuering van het onderzoek geeft inzicht in de snelheid waarmee omikron zich verspreidt. Omdat Nederland al een avond-lockdown heeft, zal omikron zich minder snel verspreiden dan in een ‘natuurlijke’ setting. “De snelheid van verspreiding zal in ieder geval informeren hoe effectief huidige maatregelen zijn tegen deze nieuwe variant,” aldus De Jong.

Ziekmakend

Als omikron zich verder verspreidt, zal het onderzoek naar omikron in Amsterdam en Nederland zich meer en meer verplaatsen van teststraten naar ziekenhuisopnamen. Dat zal meer licht werpen op de vraag hoe ziekmakend omikron is.

Zuid-Afrikaans onderzoek zal waarschijnlijk al eerder met antwoorden komen, maar dat is niet één op één te vertalen naar de Nederlandse situatie. Zo kent Nederland een hogere vaccinatiegraad, maar ook een hogere infectiedruk en een hogere belasting van de ziekenhuizen vanwege de deltavariant.