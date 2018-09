Nieuwe topman: leg groei van Schiphol verder aan banden

Tienduizend vluchten op Lelystad zijn zo enorm interessant voor het verlichten van de problemen op Schiphol Dick Benschop

Daarin moet groei van het aantal vluchten op Schiphol volgens Benschop, die in mei aantrad, in het vervolg afhankelijk zijn van de groeiverwachting van onze economie over een aantal jaren. Van dat aantal kan dan het aantal vliegtuigen op Lelystad Airport worden afgetrokken.



Actiegroepen

Deze week nog lieten actiegroepen van Schipholbewoners weten dat groei wat hen betreft uit den boze is. Maar zowel minister Cora van Nieuwenhuizen (luchtvaart) als Benschop houden vast aan de gemaakte afspraken over verdere groei na 2020. "Wat mij betreft blijven we daarbij ruim binnen de afspraken over milieugrenzen."



"Laten we nou eens niet per se aan de vraag voldoen maar bepalen hoe veel groei er nodig is om balans te houden tussen het behoud van ons netwerk, de leefbaarheid in onze omgeving en duurzaamheid. Dan kom je uit op veel lagere groeicijfers.



Woningbouw

De nieuwe Schipholtopman verwacht ook wat terug van politiek en omgeving. "Ook al mag je op bepaalde plekken bouwen, zou je dat dan ook moeten doen als je daarmee ontzettend veel problemen met overlast creëert?"



De opening van Lelystad Airport en een bepaling welk verkeer van Schiphol naar de Flevopolder moet verhuizen, is volgens Benschop cruciaal. "Welk probleem los je op met verder uitstel van Lelystad, of zelfs afstel? Tienduizend vluchten op Lelystad zijn zo enorm interessant voor het verlichten van de problemen op Schiphol."



Geluid weer meten

Benschop wil ook kijken of geluid en overlast in het vervolg kan worden gemeten in plaats van, zoals nu, berekend - een vurige wens van bewonersgroepen. "Als we een goed systeem kunnen ontwerpen voor het vaststellen van geluid en hinder dat beter aansluit bij wat mensen ervaren, dan moeten we daarvoor openstaan."



